Новий законопроєкт про мобілізацію зареєстрований в Раді: яких чекати змін

Вчора, 30 січня, Кабмін вніс законопроект про мобілізацію до Ради після його доопрацювання.

Текст документу розміщено на сайті парламенту.

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Основні тези документу Мобілізація з 25 років. РЕКЛАМА Військовим після звільнення з полону — відпустка на 90 днів. При виїзді за кордон має бути військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку. РЕКЛАМА Громадяни будуть зобов’язані реєструвати електронний кабінет військовозобов’язаного та проходити медогляд. Звільнення з військової служби можливе у зв’язку із закінченням строку служби — у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. РЕКЛАМА Військовозобов’язані після оголошення мобілізації мають 60 днів, щоб уточнити облікові данні — через центр надання адмінпослуг, ТЦК або електронний кабінет. Якщо прийшов добровільно до ТЦК — після ВЛК є два місяці, потім курс підготовки. Військовий облік для жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Військовий облік щороку у січні-березні для чоловіків з 17 років. Загальновійськова підготовка у вишах для чоловіків (жінки — за бажанням). Базова військова служба для чоловіків 18−24 років тривалістю до 5 місяців, можлива служба за контрактом. Виключається обмежена придатність, є 9 місяців на повторний медогляд. Особи з інвалідністю 2 та 3 групи до кінця року мають пройти переогляд на придатність, є виключення.

Обмеження прав

Пропонується ввести статтю 283−2 Кодексу адміністративного судочинства — у справах за зверненням територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Так, за заявою ТЦК щодо громадянина можуть вводитися такі обмеження:

обмеження у праві виїзду за межі України,

обмеження у праві керування транспортними засобами,

накладення арешту на кошти та інші цінності.

Зокрема, у разі невиконання військовозобов’язаним своїх обов’язків та якщо поліція не може здійснити адмінзатримання та доставлення військовозобов’язаного чи резервіста протягом 15 днів до ТЦК, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає йому поштою чи в електронній формі вимогу про виконання обов’язку.

Якщо громадянин за 10 днів не виконав зазначеного у вимозі обов’язку або не з’явився до ТЦК (закордонної дипустанови України), тоді ТЦК звертається до суду щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, у праві керування авто, накладення арешту на кошти.

Повістка

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та строк. У повістці зазначається:

прізвище, ім’я по батькові та дату народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування ТЦК, що видав повістку;

мета виклику;

зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на підготовку час явки до ТЦК встановлюється протягом двох місяців з дня проходження ВЛК.

Повістка може бути надіслана через електронний кабінет призовника.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, є:

перешкода стихійного характеру, хвороба, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У період проведення мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ. Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів.

Відстрочка від призову

Призову не підлягають, зокрема:

заброньовані;

особи з інвалідністю;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати елементів;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

жінки та чоловіки, які виховують хвору дитину чи дитину з інвалідністю віком до 18 років;

усиновителі, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленого батьківського піклування;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками;

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю I чи II групи, зайняті постійним доглядом за нею;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком

до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України, депутати Верховної Ради АР Крим;

судді;

працівники Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Нацгвардії, ДПСУ, Управління державної охорони України, МВС;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, науковці, педагоги,

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення АТО чи під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

Також не підлягають призову протягом двох років з дня звільнення зі служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку служби. Не призиватимуть і військовозобов’язаних після звільнення з полону.

Бронь

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

чиновники категорії «А», голови обласних, районних, районних у місті рад, сільські, селищні, міські голови — усі військовозобов’язані;

чиновники категорії «Б», «В», які працюють в органах місцевого самоврядування — до 50% військовозобов’язаних;

в Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Службі судової охорони, в судах, інших держорганах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах за виключенням військовозобов’язаних;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Базова загальновійськова підготовка

Базова підготовка проводиться для здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності. Така підготовка проводиться у вишах як окрема навчальна дисципліна для чоловіків (жінки — добровільно).

Чоловіки від 18 до 24 років включно проходять базову військову службу. Рік служби можна обрати самостійно. Відстрочка надається призовникам, які:

визнані тимчасово непридатними за станом здоров’я;

навчаються у школах, технікумах, вишах за денною або дуальною формою навчання, в інтернатурі та докторантурі (відстрочка надається до досягнення особою 24-річного віку);

обрали відповідний рік, в якому бажають пройти базову військову підготовку (відстрочка не надається під час дії воєнного стану);

мають право на звільнення з військової служби через сімейні обставини.

Українці за кордоном

Консульську допомогу у закордонних дипустановах України в умовах воєнного стану громадяни України чоловіки віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, можуть отримати лише за наявності військово-облікових документів.

Виключення:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

консульська допомога його дітям, якщо другий з батьків — іноземець;

оформлення спадщини;

допомога особам під арештом.

Оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта за межами України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.

Зазначимо, що всі вказані норми, наведені у тексті, набудуть чинності лише після прийняття закону Верховною Радою.

Нагадаємо, що станом на зараз загальна чисельність українського війська складає 880 тисяч військових.

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