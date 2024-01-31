Залежить від вислуги років: адвокат пояснив, як військовослужбовцям оформити пенсію

Пенсійне забезпечення військовослужбовців регулює закон, ухвалений ще у 1992 році. Він встановлює особливі умови розрахунку розмірів пенсій, а також вимоги щодо стажу та віку виходу на пенсійне забезпечення, пояснює адвокат Віталій Пітецький. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що місяць на передовій зарахують за чотири — у Раді пропонують змінити закон про пенсійне забезпечення військових.

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В першу чергу слід розуміти, які існують види пенсії за зазначеним законом. Це:

пенсія за вислугу років;

пенсія по інвалідності;

пенсія у разі втрати годувальника.

«Так, за загальним правилом право на «військову» пенсію за вислугу років мають право громадяни, які на день звільнення зі служби мають вислугу 20 років і більше.

Пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення.

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Пенсії в разі втрати годувальника призначається так само, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання".

Розмір пенсій військових, додав адвокат, напряму залежить від розміру грошового забезпечення, яке вони отримували на момент настання права на пенсію.

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Так, якщо військовий має вислугу 25 років і більше (незалежно від віку), то може отримати пенсію в розмірі 65% від свого грошового забезпечення (50% за 20 років вислуги плюс по 3% за кожен наступний рік).

Якщо ж їм виповнилося 45 років, і вони мають 25 років страхового стажу, з яких мінімум половину становить військова служба або служба в силових структурах, вони отримуватимуть 50% від грошового забезпечення плюс по 1% за кожен додатковий рік понад 25 років стажу. Максимальний розмір пенсії — 70% від грошового забезпечення.

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«У разі призначення пенсії по інвалідності внаслідок війни розміри таких виплат становлять:

за 1 групу інвалідності — 100% грошового забезпечення,

за 2 групу інвалідності — 80% грошового забезпечення,

за 3 групу інвалідності — 60%.

Розмір пенсії у разі втрати годувальника також варіюється залежно від причин смерті та кількості утриманців.

Членам сім’ї загиблого під час війни виплачується 70% грошового забезпечення військового, якщо дітей двоє і більше, то розмір пенсії на кожну дитину — по 50% від грошового забезпечення.

Якщо смерть настала не внаслідок бойових дій — 30% заробітку годувальника".

Щодо перерахунку пенсій військовослужбовців слід зазначити, що держава зобов’язана підвищувати пенсії військовим пенсіонерам не лише під час проведення загальної індексації щороку з 1 березня, але й у разі, якщо зростає розмір грошового забезпечення чинних військовослужбовців.

Раніше у «ФАКТАХ» військовим пояснили, чи враховуватимуться при розрахунку майбутньої пенсії «бойові» 100 тисяч гривень.

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