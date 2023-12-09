Місяць на передовій зарахують за чотири: Раді пропонують змінити закон про пенсійне забезпечення військових

До Верховної Ради, де нещодавно зареєстрували законопроєкт щодо розришення кола військових, які щомісяця отримуватимуть додаткові виплати, подано ще один проєкт закону, який стосується пенсійних виплат військовим, які брали безпосередню участь у бойових діях чи перебували у полоні.

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Як пише trueua.info, про це йдеться у законопроекті № 10313, яким передбачається розділити пільгову схему щодо вислуги років відповідно до обставин, у яких перебувають військові:

виконання службових обов’язків під час воєнного стану — місяць рахується за два;

участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету, але без участі в бойових діях — місяць за три;

безпосередня участь у бойових діях — місяць за чотири;

перебування в полоні — місяць за п'ять.

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Автори документу також пропонують врегулювати питання стосовно відпусток військовослужбовців, зокрема, для догляду за дитиною. Йдеться про збереження в повному обсязі грошового забезпечення, якщо військовий бере одноразову відпустку при народженні дитини.

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Поропонується й можливість звільнення військовослужбовців від виконання службових обов'язків для догляду за хворою дитиною віком до 14 років. Уточнюється, що звільнення діятиме на період, протягом якого дитина потребує догляду за висновком лікаря, але не більше як на 14 календарних днів. Якщо дитина потребує стаціонарного лікування, то автори документу пропонують звільняти військового від виконання службових обов’язків зі збереженням грошового забезпечення на весь час їхнього перебування в лікарні разом з хворою дитиною.

Нагадаємо, що на даний момент, за офіційними даними, встановлено факт позбавлення волі через російську агресію щодо 4 337 українців, з яких 3 574 — військові.

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Фото зі сторінки командування Сухопутними Силами ЗСУ

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