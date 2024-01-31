Стало відомо, в якому півфіналі «Євробачення» виступить Україна

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», який цьогоріч відбудеться в Мальме (Швеція), оголосили учасників двох півфіналів. Відповідно до жеребкування представник України вийде на сцену у першому півфіналі 7 травня. Загалом свої пісні представлять 15 артистів. Це представники України, Кіпру, Польщі, Сербії, Литви, Хорватії, Ірландії, Словенії, Ісландії, Фінляндії, Португалії, Люксембурга, Австралії, Азербайджану, Молдови.

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Другий півфінал відбудеться 9 травня. У ньому виступлять представники таких країн: Австрія, Мальта, Швейцарія, Греція, Чехія, Албанія, Данія, Вірменія, Ізраїль, Естонія, Грузія, Нідерланди, Норвегія, Латвія, Сан-Марино та Бельгія.

Грандфінал, в результаті якого і визначиться переможець, відбудеться 11 травня.

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За правилами конкурсу представники країн-засновниць конкурсу виступають одразу у фіналі (Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія й Італія). Також автоматично потрапляє до фіналу представник країни-переможця — Швеції.

Нагадаємо, Україна обере свого представника 3 лютого під час фінального шоу національного відбору. З усіма учасниками та їхніми піснями можна ознайомитися тут.

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Переможця обиратимуть телеглядачі та журі — Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

Ведучими фіналу стали Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак.

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Фото: eurovision.ua

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