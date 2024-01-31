Зазвичай машини з пробігом дешевші за нові, хоча у них є свої нюанси, які не завжди вдається виявити при огляді.

Тому при купівлі такого авто покупці намагаються відштовхуватися від такого показника, як пробіг, пише Avtosota.



Причина — в тому, що він найчастіше виявляється визначальним параметром стану автомобіля. Але скільки тисяч на одометрі вважатимуться прийнятними? Сімдесят — це багато? А як щодо ста п’ятдесяти?

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По ідеї, у машини з великим пробігом має бути більше проблем, а витрати на технічне обслуговування згодом тільки зростають. Проте пробіг далеко не завжди — вирок, і не наголовніший показник, на який варто звертати увагу.

Якщо у машини був один власник (ну або два) і він неухильно дотримувався графіка ТО, це може стати хорошим варіантом, навіть незважаючи на те, що гарантійний термін давним-давно минув.

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Загалом, від попереднього господаря та його ставлення до життя залежить дуже багато.

«Тож уважно дивіться на власника. Ідеально, якщо він акуратний, точний, і не надто „круто розуміється на машинах“, знаючи про них більше, ніж виробник і всі автосервіси разом узяті», — радять експерти.

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Найкраще, якщо намагаючись уникнути проблем, він педантично змінював за графіком масло, лив те, що належить, і знижував швидкість перед лежачими поліцейськими, а не зображаючи з себе знавця (а таких, на жаль, чимало), задумливо крутив у руках чорний від бруду фільтр, і впевнено заявляв: «Ще походить» (ще вони дуже люблять надовго завмирати перед відкритим капотом, і писати коментарі про те, що ніхто крім них, на жаль, так і не зрозумів різниці між кросовером та позашляховиком).

Що можна вважати хорошим пробігом? Середній власник проїжджає за рік приблизно 15−20 тисяч кілометрів, тому теоретично можна просто помножити цю цифру на вік автомобіля і отримати реальний пробіг.

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Виходячи з цього, п’ять років водіння мають становити близько сотні тисяч кілометрів. Більше тривалий період володіння, наприклад, десять років, гарантовано перевищить сто п’ятдесят тисяч. Якщо цифра на одометрі значно вища, то автомобіль, як то кажуть, «ганяли», а це очевидно збільшило загальний знос. Кращий пробіг при купівлі вживаного автомобіля повинен бути на рівні нижче за середньорічний.

Купівля автомобіля з великим пробігом спричиняє чимало ризиків. І хоча завжди є винятки з правил, машини з значними пробігами потрібно дуже ретельно перевіряти перед покупкою.

Багато в чому наявність проблем залежить від моделі, тому перед покупкою варто почитати всі доступні відгуки про його експлуатацію, і тільки потім приймати остаточне рішення. Це допоможе дізнатися, на що слід звернути особливу увагу.

Ось лише короткий список таких моментів

Пробіг. Що таке прийнятний пробіг для старого автомобіля, ми вже з’ясували. Він не повинен перевищувати 20 тисяч кілометрів на рік. При цьому, автомобілі з меншим пробігом, але байдужим ставленням до обслуговування, можуть виявитися значно гіршими, ніж з більшим пробігом, але регулярним обслуговуванням.

Історія. Людина, у якої ви купуєте машину, може бути далеко не першим власником. В цьому випадку вам потрібно знати історію автомобіля. Можливо його виловили з Фінської затоки, а можливо відновили після нищівної аварії. Відсутність історії, як і відсутність у людини минулого, є сигналом, на який варто звернути увагу. Крім того, обов’язково перевірте чи були у моделі заводські відкликання і чи були виконані необхідні роботи.

Історія обслуговування. Регулярне обслуговування дуже важливе, особливо для позашляховиків. Знос вузлів та агрегатів може бути значно нижчим у автомобіля, про який належним чином дбали. Наприклад, невчасна заміна однієї з деталей може вивести з ладу інші, з якими вона пов’язана, що важко визначити при швидкому огляді. Тому старі автомобілі навіть з великим пробігом, але хорошим обслуговуванням, можуть виявитися справжньою знахідкою.

Деталі, які потребують заміни на автомобілях із великим пробігом

Незалежно від того, наскільки гарний автомобіль та наскільки ретельно він обслуговувався — ламається все. Іншими словами, зносу не можна уникнути, ним можна лише керувати. Тому знання історії дозволить зрозуміти, коли знадобляться нові витрати. Як правило, це компоненти, які найчастіше потребують заміни. Ось їх короткий список, із приблизним середнім інтервалом, бо задумливе гаражне «як їздити» ніхто не скасовував:

шини — кожні 50−60 тисяч кілометрів

гальмівні колодки — кожні 15−20 тисяч кілометрів

гальмівні диски — кожні 40−45 тисяч км.

Ремінь ГРМ зазвичай змінюють кожні 70−90 тисяч кілометрів, хоча у цьому питанні краще орієнтуватися на рекомендації виробника. Точна вартість кожної деталі залежить від марки та моделі автомобіля, тому покупка уживаного BMW Х3 у перспективі може обійтися вам набагато дорожче, ніж Nissan Qashqai.

Природно, у великому пробігу немає нічого хорошого, зате старий автомобіль зазвичай дешевший за новий. Таким чином, вам потрібно просто збалансувати показники віку, пробігу та стану — з ціною. Найкраще співвідношення ціни та якості найпростіше знайти у віковій групі чотирьох-п'яти років, а взагалі, автомобіль може залишатися в досить непоганому стані до восьми-десяти років.

Старше — вже складніше. Особливо якщо він їздив у регіонах, де справжні чоловіки дуже люблять використовувати неоригінальні запчастини. Хоча при зростаючій надійності сучасних машин, і 100−150 тисяч кілометрів, яке проїхало авто, можуть не дуже відбитися на стані авто. Зрозуміло, за прийнятної ціни.

Якщо ж ви зібралися купувати один з витворів корейського автопрому, спершу ознайомтеся з ТОП-3 популярних корейських кросоверів, які ламаються частіше за інших.

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