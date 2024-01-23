Краще не брати: названо ТОП-3 популярних корейських кросоверів, які ламаються частіше за інших

У світі автомобілів кожен виробник стикається з викликами, коли його моделі не надто мають попит у зв'язку з великими фінансовими витратами на обслуговування.

ВІДЕО ДНЯ

Але попри низку проблем, важливо відзначити, що автомобілі відомих корейських брендів Hyundai, Kia та SsangYong вважаються досить надійними й комфортними.

Водночас рідко кому з виробників вдається підтримувати всі свої моделі на високому рівні якості.

Видання SUVNews виділило 3 кросовери, у яких часто виникають проблеми. Це важлива інформація для тих, хто має намір придбати автомобіль або вже є його власником, пише спеціалізовано видання «Твоя машина».

РЕКЛАМА

Hyundai Tucson. Деякі власники стикаються з проблемами роботи трансмісії в ранніх випусках Tucson. Це може виявлятися у формі неправильного перемикання передач та підвищеного зносу. Деякі скарги відносяться до електричних компонентів та проблем із справжністю комплектацій, що може впливати на рівень комфорту та безпеки.

РЕКЛАМА

Kia Sportage. Власники Kia Sportage можуть стикатися з проблемами, пов’язаними з двигуном та трансмісією, такими як відмови та підвищена витрата палива. Деякі власники відзначають появу шумів та вібрацій у салоні, що може створювати додатковий дискомфорт під час руху.

РЕКЛАМА

SsangYong Korando. SsangYong Korando може стикатися із зносом компонентів, що впливає на загальну надійність автомобіля. Можливі проблеми з трансмісією та гальмівною системою, що потребують уваги та регулярного технічного обслуговування.

Тому перед покупкою нового авто рекомендується провести його ретельний огляд та тест-драйв, а також звернути увагу на репутацію конкретної моделі та рік випуску.

Раніше ми писали про висновок експерта щодо доцільності миття автомобіля взимку.

232

Читайте нас у Facebook та Instagram