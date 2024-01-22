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Клуб споживачів

Експерти пророкують обвал цін на «євробляхи» в Україні: з чим це пов'язано

16:52 22 січня 2024
Євробляхи

Нещодавно у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону, який пропонує дозволити розмитнення автомобілів через «Дію». Це допомогло б полегшити процедуру ввезення в країну авто, зокрема й для військових. Тим часом у ЄС, де закуповується більшість уживаних автівок, готуються до ухвалення рішення про скорочення терміну служби автомобільного транспорту, що може сприяти «обвалу» цін на «євробляхи».

Як пише «Твоя машина» з посиланням на Euroweeklynews, Єврокомісія внесла до Європейського парламенту та Ради ЄС новий регламент, який запроваджує поняття «залишковий транспортний засіб». До такої категорії планують відносити автомобілі, які мають основні компоненти з незворотними технічними дефектами або з терміном експлуатації понад 15 років.

Оскільки такі транспортні засоби не можна буде експлуатувати, ремонтувати та перепродавати у ЄС, цілком імовірно, що машини з таким чи граничним віком хлинуть до України, де завжди був попит на вживані машини. Це також має вплинути на ціну «євроблях», яка, швидше за все, суттєво знизиться.

Нагадаємо, що у 2024 році традиційно виросли суми на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації автомобіля, які залежать від прожиткового мінімуму.

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Фото «Твоя машина»

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