Наближається День закоханих. А це чудова нагода розповісти про весільні сервізи. Вони — один із популярних подарунків молодятам. І якщо пара живе у любові довгі роки, такі сервізи при сервіруванні стола завжди нагадують їй про ту світлу подію, яка поєднала закоханих. Весільні сервізи можна передавати у спадок. Вони — частина історії сім’ї.

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Сьогодні провідні фарфорові мануфактури світу створюють сервізні колекції прет-а-порте, пропонуючи поціновувачам краси нові форми та візерунки. У нових колекціях, як правило, традиції поєднуються із сучасністю. Часом весільні сервізі виготовляються на замовлення. У такому випадку це справжній ексклюзив.

В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка, дослідниця історії вітчизняної порцеляни та авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найгарніші весільні сервізи українського виробництва.

«Троянда, яку декоратори зі світовими іменами називають найромантичнішою квіткою — лідер у весільній атрибуції»

- Весільні символи та атрибути знайшли відображення в роботах коростенських майстрів Валентини та Миколи Трегубових — декоративних скульптурах «Українське весілля», «Весілля», шкатулці «Молоді на скрині», кавовому наборі «Золоте весілля», декоративному наборі чайників «Весільні», керамічних скульптурах «Гуцульські обряди», — розповідає Людмила Карпінська-Романюк.

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В. Трегубова. Шкатулка «Молоді на скрині». В. 12. Коростенський ФЗ. 1958

Віховою у творчості Валентини Трегубової стала скульптурна група «Українське весілля», створена у 1960 році. Вона експонувалась на багатьох виставках, а згодом знайшла своє місце у Національному музеї українського декоративного мистецтва, Житомирському обласному краєзнавчому музеї.

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В. Трегубова. Скульптурна група «Українське весілля». Коростенський ФЗ. 1960

Одна із кращих робіт подружжя фарфористів Трегубових — чайно-кавовий сервіз «Ювілейний». 50-річний ювілей невипадково називають золотим весіллям. Золото — один із найцінніших та найміцніших металів, який дістається важко і ще важче загартовується. Так і з подружнім життям. Немає нічого ціннішого ніж зміцнена випробуваннями, здобута терпінням, вірністю та любов’ю сім’я.

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Як відзначати золоте весілля, з шиком чи по-сімейному, обирають ювіляри. Так чи інакше, у кольоровій гамі є золотисті барви. Наприклад, скатертини і сервірування столу може бути із золотистим відливом. Люди вірили, що золото збереже присутніх від усього лихого і додасть багатства та благополуччя сім’ї.



М. та В. Трегубови. Чайно — кавовий сервіз «Ювілейний». Коростенський ФЗ 1984

Саме тому у сервізах «Золоте весілля» та «Ювілейний» Валентина Трегубова виконала на створених Миколою Трегубовим формах мальовничий розпис золотом з чорним криттям. Кольорова палітра про те, що у подружньому житті трапляються різні смуги — щасливі та й такі, коли здається, усе руйнується. Це як маятник годинника: то ліворуч, то праворуч. Троянда у декорі сервізів — це вічний символ кохання.

— Краса!

- До речі, у Великій Британії із золотим весіллям подружжя зазвичай вітає королівська родина. Сімейній парі ювілярів у день золотого весілля приходить лист зі словами вітання та власноручним підписом королівської особи. Для того щоб отримати таке привітання, рідні подружжя заздалегідь вносять прізвища ювілярів у спеціальний список в Букінгемському палаці.

Людмила Карпінська-Романюк: «Посуд, подарований на весілля, символізує побажання щастя та домашнього затишку на довгі роки»

— Яка чудова традиція!

— Трояндами, які є символом чистоти, ніжності, добробуту, розкоші та вічної любові, щастя та радості, декоровані дуже популярні в 1990 роках сервізи Коростенського та Полонського фарфорових заводів під ніжною назвою «Наречена». Троянда, яку декоратори зі світовими іменами називають найромантичнішою квіткою, — лідер у весільній атрибуції.

— Які українські весільні сервізи найколоритніші?

— Художниця Будянського фаянсового заводу Валентина Родіонова, дочка знаної керамістки Раїси Вакули, оздобила шедевральний сервіз «Сватання на Гончарівці» за мотивами однойменного твору Григорія Квітки — Основ’яненка. Зібралися гості на звуки троїстих музик до хати молодої. Парубки споглядають за запальними танцями «до упаду». Молодий та його друзі приїхали верхи… Кожний предмет розповідає якусь історію.

В. Родіонова. Сервіз «Сватання на Гончарівці». Будянський фаянсовий завод. 1980-ті

«Гарний посуд завжди стане у нагоді новоствореній сім’ї»

— На скільки персон були розраховані весільні сервізи? Можливо, вони включали якісь особливі предмети?

- Зазвичай такий сервізи мають стандартний набір предметів: кавник або заварювальний чайник, цукорниця, вершник (ємність для вершків — Авт.). Розраховані на шість або дванадцять персон, так би мовити для відзначання свята вузьким, близьким колом. На більшу кількість гостей використовують не один комплект. Окрім утилітарних виробів до складу дипломної роботи полонської майстрині Зінаїди Олексенко «Набір посуду для весільного столу» (1975) увійшли декоративні та ритуальні предмети з рослинним орнаментом. Наприклад, блюдо для короваю з побажанням «Щастя молодим», келихи для наречених, які зазвичай після святкування подружжя залишає на згадку. Є там і блюдце для обручок, таріль декоративна…

З. Олексенко. Окремі предмети дипломного набору «Весільний». Полонський фарфоровий завод. 1975

Весільна тема мистецьки була втілена ще у одній дипломній роботі — столовому сервізі Олександра Трегубова. Предмети святкового столу фарфорист об’єднав в сюжетну композицію зі скульптурними мініатюрами — вона про шлях, який проходить у житті подружжя: юність, зустріч, радість від появи дитини, зрілість та старість.

О. Трегубов. Сервіз «Весільний». Баранівський ФЗ. 1983. З експозиції музею Баранівського фарфорого заводу.

«При виборі сервізу у подарунок варто враховувати стиль життя молодят, їхні смаки»

— Як обрати сервіз для подарунку на весілля?

— Весілля — це особлива подія у житті кожної пари, коли двоє поєднують свої життя. Тому рідні та близькі хочуть подарувати молодятам щось особливе та незвичайне, щоб залишити приємні спогади. Це може бути не тільки сервіз, а наприклад, декоративна тарель.

В. Трегубова. Настінне блюдо «Молоді». Д. 17. Коростенський ФЗ. 1965

М. Трегубов, А. Жданова, Столовий сервіз «Весільний». Коростенський ФЗ. 1970

Я одна із тих, хто отримав у якості подарунку на весілля чайний сервіз. Й не один, а два! Посуд, подарований на весілля, символізує побажання щастя та домашнього затишку на довгі роки. При виборі сервізу у подарунок варто враховувати стиль життя молодят, їхні смаки. Парі, яка знається на сучасних трендах, варто дарувати посуд із нових колекцій мануфактур — той, що впишеться у сучасний інтер’єр помешкання. Креативним молодятам сподобається сервіз з незвичайним декором. Поціновувачам антикваріату — вишуканий сервіз, який стане окрасою класичного інтер’єру. Тим, хто любить заміське життя — сети у стилі прованс чи кантрі.

Красивий сервіз зробить кожний обід, вечерю, чаювання особливими. Шлюб — це новий етап у житті пари. Гарний посуд завжди стане у нагоді новоствореній сім’ї.

П. Щербонос. Чайний сервіз «Весільний». Бориславський ФЗ. 1973

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з колекціонеркою фарфору Людмилою Карпінською-Романюк: «Вважається, що життя того, у кого вдома завжди повна цукорниця, буде щасливим і вдалим».

На фото у заголовку М. та В. Трегубови. Кавовий сервіз «Наречена». Коростенський ФЗ 1993

Фото з альбому Карпінської-Романюк

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