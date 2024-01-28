Задушив ременем і тиждень мешкав поряд з трупом: на Дніпропетровщині розкрили моторошне вбивство

В Дніпропетровській області, де нещодавно пенсіонера затримали за вбивство сестри, поліцейські встановили особу загиблої, тіло якої знайшли ще на початку місяця.

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Як повідомляють в поліції Дніпропетровщини, 2 січня правоохоронцям надійшла інформація про надзвичайну подію у місті Жовті Води. Мешканці одного з будинків повідомили про трупний запах, що доносився з квартири. Поліцейські виявили тіло, яке вже почало розкладатися. Для встановлення причини смерті жінки був призначений комплекс судових експертиз з відібранням необхідних біологічних матеріалів.

Згодом експерти встановили, що жінку задушили. За підозрою у скоєні умисного вбивства був затриманий її 43-річний цивільний чоловік.

Правоохоронці з`ясували, що ще 25 грудня минулого року між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту чоловік штовхнув жінку, накинув на її шию ремінь та затягнув його, після чого пішов з помешкання. Згодом, повернувшися додому, він вирішив приховати злочин.

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Зловмисник перетягнув тіло жінки в іншу частину кімнати, де закидав його речами та коробками і майже тиждень мешкав у квартирі із загиблою.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, що у Польщі затримали чоловіка, який вбив дружину та доньок. Українець кілька днів жив в одному будинку з їхніми тілами.

Фото поліції

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