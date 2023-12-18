Від отриманих травм померла на місці: на Дніпропетровщині чоловік забив до смерті рідну сестру

У Кам`янському поліція затримала 64-річного чоловіка, який вбив рідну сестру.

За інформацією поліції, підозрюваний завдав численні удари руками та дерев`яною палицею своїй 68-річній родичці. Від отриманих травм вона померла на місці.

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Подія сталася 17 грудня близько 8:20. До поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир у Кам`янському чоловік вбив жінку.

У ході огляду тіла загиблої було виявлено тілесні ушкодження. За результатами судово-медичної експертизи з’ясувалося, що смерть жінки настала внаслідок отримання численних травм.

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«Під час слідчих дій, поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілій завдав її 64-річний рідний брат, який спільно з нею проживав. Між родичами виникла сварка через те, що хвора жінка стогнала, чим заважала родичу відпочивати. Під час конфлікту чоловік розлютився та побив свою старшу сестру кулаками та дерев`яною палицею. Від отриманих травм жінка померла на місці», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому чоловіку запобіжного заходу.

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«ФАКТИ» писали про трагедію у Києві, де чоловік ременем від сумки задушив рідну сестру.

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