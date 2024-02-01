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Суспільство та люди

Біженцям на замітку: у Польщі узаконили конфіскацію автомобілів у порушників правил дорожнього руху

15:29 1 лютого 2024
Ключ від машини та алкоголь

У Польщі, де для україньських автовласників розпочався перехідний період, протягом якого посвідчення водія потрібно буде обміняти на польське, з 14 березня набудуть чинності правила, які дозволять конфіскацію транспортного засобу у порушників ПДР.

Як повідомляє yavp. pl, суворе покарання чекає на водіїв, які керуватимуть транспортом у стані сп'яніння (понад 1,5 проміле), які у нетверезом стані стануть винуватцем ДТП (від 1 проміле в крові) чи яких неодноразово затримуватимуть за «нетверезе водіння» (достатньо 0,5 проміле).

Вилучені транспортні засоби реалізовуватимуть на аукціонах після відповідного судового рішення. Ціна стартуватиме з 75 відсотків вартості автівки. Якщо бажаючих не буде, її зменьшуватимуть до 50 відсотків.

Нагадаємо, що українці в Польщі мають можливість дистанційно замовити обмін прав водія з доставкою за кордон.

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Фото Pixabay

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