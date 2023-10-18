В Україні запровадили нову послугу для біженців, які перебувають у Польщі

Тисячі українців через війну були вимушені шукати порятунок за кордоном. Багато з них потребують відновлення посвідчення водія, але не можуть це зробити за кордоном. Тому в Україні запускають нову послугу, на яку очікували так багато водіїв. Про це повідомляє Урядовий портал.

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«Відтепер кермувальники можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Цей зручний сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі. Адже саме там перебуває чи не найбільше громадян України, які з певних причин не можуть поки що повернутись на Батьківщину. Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія. Цей сервіс стане корисним для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані», — йдеться у повідомленні.

Нова послуга зручна у користуванні та замовляється у кілька кліків. Для цього необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія, обрати причину обміну посвідчення водія, обрати міжнародну доставку та здійснити оплату. Після оброблення заявки сервісним центром МВС, готовий документ направляється на обране відділення. Термін міжнародної доставки — близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія — 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть — 960 грн.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290−19−88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію можна знайти на сайті Головного сервісного центру МВС.

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Як писали «ФАКТИ», українцям у Польщі дозволили їздити з простроченими посвідченнями водія до кінця 2023 року, а у МВС нещодавно підказали два способи швидко відновити втрачене посвідчення водія.

Також повідомлялось, що частину водіїв змусять перездавати на права.

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