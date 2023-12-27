Частині українців доведеться замінити посвідчення водія протягом півроку: кого це стосується

У Польщі, де цього літа запрацювали нові правила для водіїв, для українських автвласників з 1 січня 2024 року розпочнеться перехідний період, протягом якого посвідчення водія потрібно буде обміняти на польське.

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Як пише видання «Твоя машина», це стосується українських громадян, які зараз перебувають у Польщі та мають українські права водія. До 1 липня 2024 року вони мають виконати обмін, щоб відповідати польському законодавству. До 31 грудня 2023 року українці можуть використовувати свої національні права без обмежень у Польщі, включаючи права зі строком дії, що минув.

Видання стверджує, що польські закони вимагають від іноземців, які перебувають у країні понад шість місяців, обміняти свої національні посвідчення водія на місцеві. Втім, це не стосується біженців, які перебувають під тимчасовим захистом та мають PESEL UKR. Вони можуть використати свої українські права до 4 березня 2024 року. Якщо статус тимчасового захисту буде продовжено, то термін допустимого використання українських водійських посвідчень також триватиме.

Необхідно обмінювати лише дійсні посвідчення. Водіям із простроченими документами спочатку потрібно продовжити їхній термін дії.

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Обмін або відновлення українських посвідчень водія можна здійснити в таких містах, як Варшава, Вроцлав, Краків і Гданськ.

Нагадаємо, що віднедавно українці в Польщі мають змогу дистанційно замовити обмін посвідчення водія в Україні. Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія.

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Фото Pixabay

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