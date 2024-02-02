Дівам — сильна енергетика, Стрільцям — заохочення начальства, Водоліям — успіх у переговорах: гороскоп на День симпатичного бабака

В першу п'ятницю місяця, 2 лютого, крім великого свята Стрітення Господнього, в усьому світі заведено відзначати день бабака.

Цього дня в Україні, США, інших країнах люди чекають появи незвичного прогнозу погоди від пухнастого «метеоролога». За традицією, бабак віщує настання весни та переміну погоди на краще.

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Не відступаючи від традицій, можна зауважити, що сьогодні в Україні буде відносно тепло, хоча без хмар не обійдеться, пише синоптикиня Наталка Діденко.

«На Стрітення в Україні буде хмарно, але не холодно. Температура повітря протягом дня становитиме +1…+5 градусів у більшості областей», — розповіла синоптикиня.

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За словами Наталки Діденко, істотні опади малоймовірні хіба невеликий мокрий сніг пройде в навколокарпатських областях та на сході України.

«Характерною особливістю дня буде сильний північно-західний вітер, подекуди пориви до 15−20 м/с», — констатувала вона.

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У Києві Стрітення також обіцяє бути з рвучким вітром, проте без опадів, навіть з проясненнями.

«Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах +3…+4 градусів», — зазначила Діденко.

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Щодо ситуації на небі, то вона в цілому буде стабільною, вважають фахівці.

Овен

Зірки радять запам'ятати сни, які вам насняться цієї ночі: у них можуть бути підказки і таємні знаки. Є ймовірність, що вам стане відомий чийсь секрет. Не робіть поспішних висновків із ситуації, що склалася, незабаром ви поміняєте свою думку. На роботі все складається чудово, інформує Ukr.Media.

Телець

Не варто відразу погоджуватися на вигідні пропозиції. Візьміть час на обдумування, на отримання повнішої інформації. Можливо, ви дізнаєтеся про ризики або додаткові умови, які були приховані. Тельцям сьогодні краще займатися дрібними рутинними справами.

Близнюки

День очікується спокійний, без великих проблем. Корисно закінчити старі розпочаті справи, розібратися на своєму робочому столі. Складних енерговитратних проєктів 2 лютого краще не починати. Ви можете відчути тривожність, підвищену емоційність, будете переживати без причини.

Рак

Зосередьтеся на справах, які будуть фінансово або професійно вигідними, допоможуть вам отримати підвищення. Можливо, сьогодні Ракам доведеться боротися з нападами ліні: почніть із легких справ, просувайтеся вперед не поспішаючи, крок за кроком. У сімейних стосунках приготуйтеся до напружених ситуацій.

Лев

Перенапруження на робочому місці може негативно позначитися на вашому самопочутті. Намагайтеся займатися легкою роботою, виділіть більше часу на відпочинок. Втома, що накопичилася, дасть про себе знати: Леви можуть не стриматися і почати великий скандал або з'ясування стосунків.

Діва

День напружений і завантажений. Дівам доведеться розв'язувати численні питання, шукати нестандартні шляхи. Однак енергія у вас на високому рівні і багато що вдаватиметься швидше, ніж зазвичай. Наведення порядку вдома допоможе відновити душевну рівновагу і заспокоїть.

Терези

Зірки рекомендують приготуватися до напружених стосунків на роботі. Хтось із колег захоче вам нашкодити або використати ваші можливості у своїх цілях. Намагайтеся займатися справами усамітнено, обмежте контакти з оточенням. Увечері приділіть час своєму хобі.

Скорпіон

Велика ймовірність, що вам доведеться брати на себе додаткові обов'язки і займатися чужими справами. Щоб швидше з ними розібратися, застосовуйте нестандартний підхід, подивіться на проблему з іншого ракурсу. До вечора 2 лютого у Скорпіонів може підвищитися емоційність.

Стрілець

Чарівність і гарний настрій Стрільців зроблять їх сьогодні центром уваги. Ваша висока працездатність допоможе отримати підвищення і заохочення начальства. Щоб відновити сили, проведіть вечір на самоті, займіться своїми улюбленими справами, почитайте, добре виспіться.

Козоріг

День очікується складний і напружений. Козорогам потрібно вирішити багато питань, закінчити важливі справи, провести переговори й обговорити деталі. Намагайтеся бути подалі від негативно налаштованих людей, уникайте спілкування з ними, щоб не зіпсувати собі настрій і заощадити дорогоцінний час.

Водолій

Ваші ділові якості сьогодні на найвищому рівні. Вам до снаги найскладніші й найзаплутаніші справи, ви можете з успіхом вести важливі переговори. Однак проєкти Водоліїв потребують ретельнішого опрацювання. Знайдіть час і перевірте всі деталі ще раз, щоб уникнути серйозних прорахунків у майбутньому.

Риби

Підвищена емоційність і невпевненість завадять Рибам плідно працювати 2 лютого. Краще відкласти всі важливі справи на інший час. Більше спілкуйтеся, приймайте запрошення: хтось зі знайомих може зробити вам цікаву і фінансово вигідну пропозицію про співпрацю.

На фоні стабільної ситуації у погоді сьогодні доречним буде виділити кілька хвилин для того, щоб послухати українську музику.

Наприклад, нову пісню колишньої «віагрянки».

Або зовсім «свіжий» хіт справжньої української зірки.

І, звичайно, варто знайти час на перегляд потужних кадрів про повернення наших воїнів додому.

Нагадаємо, згідно з гороскопом астрологині Людмили Булгакової, який вона склала спеціально для «ФАКТІВ», лютий 2024 року буде для всіх знаків зодіаку місяцем прийняття рішень та вчинків, які визначать напрямок на найближчі пів року.

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