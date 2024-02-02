У білорусі судитимуть військового, відповідального за напад на Україну

У місті Гомель, де на початку повномаштабного вторгнення росія влаштувала кілька шпиталів та моргів через масштабні втрати особового складу в Україні, розглядатимуть кримінальну справу стосовно Владислава Бруєва. Його обвинувачують по статті Кримінального кодексу білорусі «Розголошення лікарської таємниці». Попри таке рідкісне і нехарактерне для військовослужбовця обвинувачення, видання «Флагшток» пише, що перед судом постав начальник Гомельської прикордонної групи.

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Другий обвинувачений у справі — Олександр Войнов. За інформацією видання, підполковник А. В. Войнов є начальником відділу кадрів Гомельської прикордонної групи. Обвинуваченим загрожує штраф або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Раніше Бруєв часто виступав у державній пресі. У липні 2023 року йому присудили звання «Людина року» в номінації «Служу Вітчизні». Востаннє його публічний вихід був у жовтні 2023 року.

За інформацією сайту Держприкордонкомітету, Владислав Бруєв на цей момент продовжує значитися начальником Гомельської прикордонної групи. Він — один із тих, хто несе відповідальність за збройне вторгнення в Україну російських військ із території Гомельської області. З цієї причини його внесено до санкційного списку України, Євросоюзу, Швейцарії, Великої Британії, Канади, Нової Зеландії.

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Бруєв є уродженцем українського Харкова. Крім прикордонного факультету Військової академії, Бруєв проходив навчання також в Академії федеральної служби безпеки рф. Гомельську прикордонну групу Владислав Бруєв очолює з грудня 2017 року.

Раніше військовий експерт Роман Світан пояснив, що транспортні літаки з Китаю перевозять до білорусі. А ексзаступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун назвав людину, яку слід боятись лукашенку.

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