Генерал назвав людину, яку слід боятись лукашенку

Ексзаступник голови Служби безпеки України, генерал-майор у запасі Віктор Ягун, який вважав, що війна в Україні закінчиться швидко, розповів виданню Charter97.org, що вже багато років на території Мінська перебуває ціле управління федеральної служби безпеки рф. Раніше в ній було близько 36 осіб, ймовірно зараз цифра більша.

ВІДЕО ДНЯ

«У Мінську вони виконують кілька завдань. Наприклад, забезпечують офіційне представництво фсб росії в білорусі та координують дії з кдб білорусі. Можливо, про деякі операції вони навіть не доводять до відома білоруських спецслужб. Примітно, що глава фсб бортніков іноді прилітає до Мінська і зустрічається з лукашенком».

На запитання, чи багато в оточенні лукашенка людей, які можуть бути російськими агентами, український генерал відповів ствердно.

«Насамперед треба звернути увагу на так званого державного секретаря Ради безпеки білорусі Олександра Вольфовича. На мій погляд, це основна людина, якої треба побоюватися самому Лукашенку. Він жодного стосунку до білорусі ні ментально, ні якось іще не має. Думаю, що росіяни на нього можуть поставити, Вольфович — це один із тих, хто може свого часу перехопити владу лукашенка. Я давно за ним спостерігаю. Він серйозний такий чувачок. Його біографія говорить про те, що росія може його вести. лукашенко ще веде свою самостійну роботу. Він довгий час при владі і дуже багато людей йому зобов'язані. Багато силовиків за нього можуть вписатися. Інша річ, що так званий другий ешелон, з огляду на вік цієї людини, розуміє, що лукашенко буде просто непотрібний росії, у якийсь момент усе зміниться. Для нього можуть придумати, наприклад, посаду весільного генерала. Що стосується фізичного усунення — це невигідно кремлю. Якщо ж лукашенко піде на співпрацю із Заходом, піде на умови, відпустити опозицію, провести вибори і припинити репресії, тоді кремль може задуматися над його усуненням».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору експерта Олександра Мусієнка, що відхід лукашенка і демократична білорусь були б цікаві Китаю.

РЕКЛАМА

207

Читайте нас у Facebook та Instagram