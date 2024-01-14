У лікарнях білорусі працювали військові медики з рф: ЗМІ оприлюднили подробиці

У некролозі, опублікованому адміністрацією Щербинівського району Краснодарського краю, журналісти «Флагштоку» натрапили на інформацію про російську медустанову на території білорусі. Вона працювала в Гомелі на початку повномасштабної війни рф проти України. Нагадаємо, саме з білорусі оккупанти наступали на Київ і, зазнавши величезних втрат, відійшли назад, прихопивши пралки та холодильники. У некролозі про прапорщика Дениса Бурбовського, який проходив службу в десантно-штурмовій роті російських військ на посаді фельдшера, уперше зафіксовано назви російських медзакладів і період їхньої роботи:

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«19 лютого 2022 року був приряджений до 442-го військово-клінічного госпіталю міста Санкт-Петербург, звідки був направлений у відрядження у складі військово-санітарного поїзда № 1 для медичного забезпечення спеціальної військової операції. Виконував обов'язки операційного медбрата в м. Гомель, де двічі брав участь у двох санітарних евакуаціях поранених з доставленням їх на базу військово-медичної академії м. Санкт-Петербург. Після другого транспортування поранених був повернутий до білорусі та продовжив роботу в складі медичного загону спеціального призначення ім. Бурденка. Там пробув до 14 травня 2022 року».

Звідси випливає, що у Гомелі працювали фахівці щонайменше двох військово-медичних установ: 442-го військово-клінічного госпіталю міста Санкт-Петербург і медичного загону спеціального призначення, створеного на базі Головного військового клінічного госпіталю ім. Бурденка в Москві.

«Доставляли військових медиків із петербурзького закладу залізничним транспортом, — йдеться у публікації. - Підготовка до медичного супроводу велася до початку повномасштабного вторгнення і тривала після виведення угруповання з півночі України до 14 травня 2022 року».

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Згодом прапорщика направили в зону військових дій на схід України, де він і загинув на початку 2023 року. Видання нагадало, що після 24 лютого 2022 року багато медустанов Гомельщини були віддані під лікування поранених російських військових. Тоді були виділені цілі поверхи відділень для термінових операцій. Російських військових лікували не білоруські медики, але багато послуг для білорусів було припинено через відсутність у медустановах місць.

У Гомелі біля Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини в ангарі було організовано тимчасовий морг. Російські джерела намагалися спростувати інформацію про перевантаженість лікарень Гомеля російськими військовими.

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За даними українського Генштабу, наразі втрати ворога перевищують 370 тисяч осіб. Польові шпиталі росіян переповнені й не справляються з кількістю поранених окупантів.

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