«Це не наступ»: Світан пояснив, що транспортні літаки з Китаю перевозять до білорусі

На початку січня Китай здійснив чотири рейси транспортного літака Boeing 747−4FTF до білорусі. Полковник Збройних сил України, льотчик-інструктор Роман Світан розповів виданню Charter97.org, що за вантаж міг перебувати на борту. Раніше повідомлялося, що Олег Жданов припустив, що білорусь приєдналася до виробництва дронів.

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«У білорусі з Китаєм є виробництво комплексів балістичних ракет. Китайські ракети С-200 і С-300 поставляються для цього комплексу. Boeing 747−4FTF міг доставити в білорусь якраз ось ці ракети для збільшення певної складової комплексів. Також це могли бути китайські частини Shahed, оскільки іранські Shahed — це копіпаст китайського ударного БПЛА „Соняшник-200“. Вони „змалювали“ дрони, майже вся елементна база Shahed — це елементна база „Соняшника“. Вони збираються і в білорусі».

Світан припускає, що на борту могли бути комплектуючі з Китаю.

«білорусь збирає Shahed і віддає росії. Китай тут безпосередньо начебто не бере участі у виробництві, а використовує прокладку-лукашенка. Під вторинні санкції ця країна не потрапить, а підставить білорусь».

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Втім, полковник впевнений, що всі ці події не означають, що білорусь готується наступати на Київ.

«Їм нічим наступати. Росіянам потрібно років 10 без війни, щоб зібрати мінімум мільйонне угруповання в районі білорусі».

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Раніше публікувалася думка аналітика про ймовірність війни путіна з НАТО на території Європи: «росія перемагає Захід прямо в даний конкретний момент».

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