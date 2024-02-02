Причетний до фінансування агресії рф: суд арештував нерухомість екснардепа царьова на майже пів мільярда гривень

Нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії рф, арештована українським судом.



У Вінницькій прокуратурі повідомили, що за клопотанням сторони обвинувачення, Вінницьким міським судом ухвалено рішення про накладення арешту на майно Царьова, зокрема:

- земельну ділянку у Київській області площею 0,15 га;

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- житловий будинок у м. Ялті (АР Крим) площею 180,4 кв. м;

- об'єкти нерухомого майна у м. Ялті (АР Крим) — готельний та санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення, господарські будівлі.

Загальна вартість арештованого майна — 460,6 млн грн.

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В СБУ уточнили, що йдеться також про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині та два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму — санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», де наразі проживає Царьов.

Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна, зазначили у спецслужбі.

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Як відомо, після захоплення Крима Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства рф.

Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді «податків».

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Крім того, Царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній «регіонал» сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання рф, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

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