В мережі повідомили, що в зрадника царьова стріляли, і він у важкому стані

В державного зрадника та колишнього нардепа олега царьова, який підтримує вторгнення кремля в Україну, стріляли, через що він у важкому стані. Як відомо, царьов живе в окупованому Криму, де після анексії зміг придбати кілька санаторіїв.

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Про поранення зрадника написав ще один колаборант олег рогов.

Зокрема, рогов написав, що стріляли в царьова в Ялті, «стан олега дуже важкий. Наразі він у реанімації».

В мережі також поширюють відео, начебто біля будинку царьова, де на нього скоїли замах.

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Пізніше інформацію про замах на олега царьова підтвердили його рідні в Telegram-каналі.

«Близько півночі на території санаторію, де він проживає, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики. На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан його здоров'я наразі немає», — йдеться у повідомленні.

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Як відомо, зрадник царьов неодноразово публікував у Telegram заклики до зміни меж території та державного кордону України. А в березні 2022 року він прибув у Київську область разом з російською армією. Він також закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг російським окупантам. В результаті в травні 2022 року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив царьова до 12 років позбавлення волі.

Царьов був нардепом Верховної Ради від Партії регіонів до 2014 року. Після початку війни в Україні у 2014 році він перейшов на бік проросійських сепаратистів та обійняв «посаду» спікера парламенту так званої Новоросії.

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Нагадаємо, у березні 2022 року СБУ затримала брата екснардепа Михайла Царьова, який намагався влаштувати теракт на Дніпропетровщині. Пізніше затриманій звернувся до свого брата Олега Царьова з проханням посприяти його обміну до рф.

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