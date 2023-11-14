Фінансує росгвардію: екснардепу царьову повідомили про підозру

Народному депутату України V — VII скликань, який у 2014 році переїхав до анексованого Криму й на території півострову фінансував «росгвардію», повідомлено про нову підозру.

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Ім'я фігуранта не вказується, але з матеріалів слідства випливає, що йдеться про олега царьова, якого підстрелили у жовтні в Криму.



За даними Офісу генпрокурора, колишній член забороненої в Україні «Партії регіонів» у 2014 році виїхав до рф. На сьогодні він активно співпрацює з військово-політичним керівництвом держави-агресора проти України. Для збору інформації використовує свої знайомства та зв’язки в країні.

Слідчі здобули докази фінансування підозрюваним збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим.

Екснардеп мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових росгвардії для забезпечення охоронних заходів.

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Встановлено факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію у м. Ялта. Їх переведено на рахунки «федерального державного унітарного підприємства „Охорона“ федеральної служби військ національної гвардії рф».

Фактично підозрюваний фінансує окупаційні війська держави-агресора в українському Криму.

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Раніше екснардепу повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційній діяльності та державній зраді.

Нагадаємо, на олега царьова у жовтні було здійснено замах, його підстрелили невідомі на території тимчасово окупованого Криму у санаторії, де він мешкав. Він довгий час перебував у лікарні.

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