Скандал на Закарпатті: директор фірми-підрядника привласнив під час ремонту лікарні понад 750 тисяч грн

Правоохоронці розкрили ще одну корупційну схему, цього разу на Закарпатті. Йдеться про директора фірми-підрядника, який при ремонті лікарні привласнив понад 750 тисяч гривень, повідомили у поліції Закарпатської області.

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Як стало відомо, директор підприємства, яке займається будівельними роботами, уклав договори з Перечинською лікарнею на виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту двох відділень медзакладу.

З метою привласнення грошей громади, чоловік вносив у документи неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт та загальних витрат на будматеріали. Потім зловмисник засвідчував їх підписом та печаткою підприємства, що було підставою для перерахунку коштів.

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За даними слідства у перелік робіт підприємець включив більше послуг, ніж фактично було виконано компанією. Таким чином директор підприємства незаконно заволодів коштами громади у розмірі понад 756 тисяч гривень.

Частину з цих грошей фігурант вивів на рахунок фізичної особи підприємця, й таким чином намагався їх легалізувати.

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За місцем проживання директора, бухгалтера та ще одного співробітника підприємства правоохоронці провели обшуки: вилучили документи, які є важливими доказами у справі.

Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду.

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Підприємця обвинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

«ФАКТИ» також повідомляли про гучний корупційний скандал за участі родини Гринкевичів, які нажилися на постачанні підприємствам Міноборони.

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