Справа Гринкевича: стало відомо, як дружина бізнесмена захистила від арешту майно на кілька десятків мільйонів

Схоже, у сім'ї скандального бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у завданні шкоди українській армії на близько 1 млрд грн, смак до махінацій з грошима відчувають не тільки батько й син.

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Такий висновок можна зробити з розслідування hromadske, яке виявило, що мати сімейства, Світлана Гринкевич проявила справжню «майстерність» для того, щоб не дати накласти ймовірний арешт на частину майна сімейства.

Задля цього вона передала під заставу за кредитними угодами чотири люксові квартири у Києві та Львові.

Повідомляється, що у травні 2023-го року Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських липках у Києві на 50 та 123 квадратних метри по сусідству. На той час подібні апартаменти коштували 20 мільйонів гривень.

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Через день після арешту чоловіка, 31 грудня минулого року, Світлана Гринкевич взяла кредит на 5 мільйонів гривень у такого собі Олександра Лапшина. А вже 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. В реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.

«Якщо людина боїться, що в неї там можуть щось забрати, вони йдуть до нотаріуса й кажуть: „От у нас є розписка на мільйон, ми хочемо під цю розписку укласти договір іпотеки“. Закон України про іпотеку вказує, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто, майно забезпечене іпотекою, не можуть забрати», — пояснив hromadske адвокат Ярослав Бутирін.

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Іпотекотримачем обох квартир нині значиться саме Олександр Лапшин. Відповідно, поки борг не буде повернуто, — квартира недоступна для арештів і конфіскацій.

Ще два об’єкти нерухомості Світлана взяла під заставу вже сама, надавши позику власній матері Ірині Федак. Остання придбала квартиру в клубному будинку A Nova House у Києві вартістю у 2 мільйони гривень 8 грудня 2023 року. А вже 15 грудня обидві оформили в нотаріуса договір іпотеки: донька начебто позичила мамі 135 тисяч доларів (майже 5 млн грн), але ще в листопаді.

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Того самого дня, 15 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич та Ірина Федак оформили у нотаріуса ще один договір позики, тепер уже на люксові апартаменти у Львові під 130 квадратів. Вони були придбані в листопаді 2023 року. Така нерухомість коштувала щонайменше 7 мільйонів гривень.

«Договори про кредит і договір про іпотеку укладають в один день у нормальних умовах. Це робиться в одному місці в один час. Коли розписка або позика — сьогодні, а іпотека — через три дні, виглядає тупо, але цілком законно. З’ясувати, коли там реально була написана розписка — неможливо», — підкреслює Бутирін.

Так, Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього, віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю у 29 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали 29 грудня 2023 року під час спроби дати 500 тисяч доларів США хабаря одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Ці гроші він пропонував за сприяння в поверненні майна, вилученого в підконтрольних йому компаній у ході розслідування. Нині він перебуває під вартою.

У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Але низку контрактів не виконали, деякі реалізували частково, із затримками, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. ДБР установило, що за цими договорами компанії Гринкевича постачали низькоякісні товари, що завдало державі шкоди на понад 934 мільйони гривень.

Групі з п'яти людей на чолі з Гринкевичем оголосили підозри за ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Міністерство оборони на тлі скандалу розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича — останньою стала «Трейд лайнс рітейл». А дружина Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич, звільнилася з Львівської політехніки.

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