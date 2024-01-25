Намагалися вкрасти сотні мільйонів на закупівлі снарядів для ЗСУ: до бюджету України повернули майже 1,5 млрд гривень

Поки Україна шукає шляхи для своєчасного забезпечення потреб Сил оборони в артилерійських снарядах, недоброчесні чиновники з Міністерства оборони організували розкрадання державних коштів, виділених на придбання артснарядів для ЗСУ.

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Її остаточній реалізації запобігли в СБУ, повідомивши, що в результаті комплексних заходів до бюджету повернулися майже 1,5 млрд гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів.

Військова контррозвідка СБУ викрила цю оборудку у грудні 2023 року. Тоді за сприяння керівництва Міноборони було затримано організатора «схеми» — керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони. Саме він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів.

Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили військовому чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

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Нагадаємо також про «свіжий» корупційний скандал за участі представників Міністерства оборони і сумнозвісної родини Гринкевичів.

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