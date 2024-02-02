Смертельна ДТП на Рівненщині: при зіткненні вантажівки та мікроавтобуса загинули троє людей

На Рівненщині сталася аварія за участю двох автомобілів, в результаті якої три людини загинули, ще дві отримали травми.

За інформацією ДСНС, у селі Михалин Рівненського району у ДТП потрапили мікроавтобус Mercedes-Benz Vito та вантажівка DAF.

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Надзвичайники деблокували з понівечених транспортних засобів трьох загиблих та двох травмованих громадян.

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Потерпілих госпіталізували до медзакладу.

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«До надання допомоги було залучено 2 одиниці спецтехніки ДСНС та 8 рятувальників», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли про водійку, яка здійснила три ДТП у Києві та намагалася втекти від патрульних.

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