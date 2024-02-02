«Правда, яку має знати світ»: в етер повертається популярний проєкт

Популярний мандрівник та телеведучий Дмитро Комаров, який розповідав про жахливі зйомки у Херсоні, оголосив про повернення в етер свого проєкту «Світ навиворіт. Україна». Комаров продовжить експедиції рідною країною, показуючи, чим вона живе та як розвивається під час війни.

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Перший випуск присвячений гуцульському селу Криворівня на Верховинщині, яке здавен вважається місцем сили. Саме завдяки поїздкам у Киворівню Михайло Коцюбинський написав повість про українців та їхні традиції «Тіні забутих предків», а пізніше Сергій Параджанов зняв за нею фільм.

«Ми багато мандрували світом до повномасштабної війни і добре розуміємо, що такі саме традиції допомагають нації бути відомою на весь світ, — написав Дмитро на своїй сторінці у соціальній мережі. — Якщо ти пам’ятаєш своє минуле, у тебе є майбутнє. Добре, що навіть зараз традиції зберігаються і не втрачаються. Взагалі сьогодні фокус всьго світу — саме на Україні. З лютого 2022 року я жодного дня не був за кордоном та знімаю документальні проєкти виключно в Україні. І на фронті, і в тилу».

Дмитро зауважив, що весь досвід, який його команда здобула за 13 років створення «Світ навиворіт», вони використовують, щоб відкрити українцям Україну.

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«Я навіть сам дивуюсь, як багато не знав про рідну країну — далеко не все знайдеш в інтернеті, — зазначив мандрівник. — Буде багато унікального документального матеріалу про Україну. Це історія, яку ми фіксуємо, і правда, яку має знати світ».

Шанувальники Комарова підтримали його допис, та побажали скорішої Перемоги Україні.

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«Сподіваюся побачити випуски „Світу Навиворіт“ з мирної України», — написав коментатор.

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«Переконуємось кожного разу, що найбільша цінність нації — люди! — поділилися думками шанувальники. — Бережіть себе, Дмитро!«

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