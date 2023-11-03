«Страх та шок»: Дмитро Комаров про зйомки у Херсоні

Відомий мандрівник та телеведучий Дмитро Комаров, який розповів про свій найбільш емоційний день, поділився зі своїми шанувальниками у соціальній мережі враженнями від зйомок у Херсоні. Команда Дмитра документувала всі найважливіші події, починаючи з першого дня після звільнення міста — 11 листопада 2022 року. Дмитро пише, що «сьогодні місто живе, ховаючись під землю». Тому що лише під землею люди в Херсоні можуть почуватися спокійно.

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«Одразу після звільнення Херсону, першими емоціями були страх і шок, — поділився враженнями Дмитро. — Ми їхали через абсолютно розбиті села, де не було нічого живого… Але Херсон зустрів нас цілим. Скрізь висіли плакати „россия здесь навсегда“. Люди знімали їх в перший же день після звільнення. Скрізь було чути сигнали машин, святкові, щасливі вигуки… Але окрім позитивних емоцій, були і страшні. Прямо на площі, в здавалося б святковій атмосфері, люди розповідали про катування, знущання, затримання і дуже жорстку атмосферу окупації».

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Комаров разом зі знімальною групою повернувся до звільненого Херсону через рік і каже, що побачив місто зовсім іншим.

«Розбитим через постійні прильоти 24/7, — згадує Дмитро. — Росіяни б’ють хаотично по всій території: по цивільній інфраструктурі, по мирному населенню, по комунальним службам. Щотижня гинуть люди… Там постійні обстріли. Лівовобережна частина Херсонщини — досі під окупацією. Херсонці говорять як один — окупація — страшніша за обстріли. Тому що це повна відсутність свободи».

Дописувачі відразу почали коментувати допис Комарова, згадуючи свої історії.

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«Моє рідне, знівечене місто, як я хочу до дому, — написали у відповідь. — Там на мене чекає мій дідусь».

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«Лівий берег Херсонщини теж чекає звільнення, — ділиться дописувач. — Повірте, емоції та історії будуть ще приголомшливіші».

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