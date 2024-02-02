Справа не в блокуванні карток: чому пенсіонерам важливо пройти фізичну ідентифікацію

В Міністерстві соціальної політики, де розповіли про механізми виплати допомоги ВПО, звернулись до громадян з поясненням, що не мають права і намірів блокувати банківські картки, на яких немає руху коштів.

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Про це говориться у повідомленні відомства.

«Ми НЕ блокуємо банківські картки пенсіонерів, на яких немає руху коштів! По-перше, це суперечить законодавству, яке регулює сферу соціального забезпечення, по-друге, ми не можемо впливати на політику банків щодо обслуговування карток! Новина, яка була некоректно інтерпретована окремими ЗМІ, стосується іншого», — говориться у повідомленні.

Якщо пенсіонери-переселенці, які стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) до 24 лютого 2022 року, не користуються своєю банківською карткою протягом 6 місяців і по такій картці немає руху коштів, то пенсія на неї перераховуватися не буде до моменту зʼясування обставин і проходження фізичної ідентифікації! Тобто пенсія продовжує нараховуватись, проте виплати не надходять на її картковий рахунок.

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Це було запроваджено через те, що значна частина пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, проживає на тимчасово окупованій території. Держава не має інформації про те, чи власник картки досі має до неї доступ, чи він живий і сам користується нею.

Отже, є ризик, що власність людини, її кошти, можуть потрапити до рук шахраїв.

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«Тому ми наголошуємо: картки пенсіонерів-ВПО ми не блокуємо. Проте просимо їх вийти на зв’язок і підтвердити особу, пройшовши ідентифікацію», — говориться у повідомленні.

Пройти фізичну ідентифікацію можна у кілька способів. Навіть віддалено.

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«Також просимо ЗМІ поширювати лише перевірену інформацію. Знайти актуальну і коректну інформацію щодо новин у соціальній сфері можна на веб-сайті, Facebook та у телеграм-каналі Мінсоцполітики», — рекомендують представники міністерства.

Нагадаємо також про можливість отримання додаткової надбавки до пенсії тим її отримувачам, які мають на утриманні неповнолітніх дітей.

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