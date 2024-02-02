«Було багато погроз з росії, від політиків, ФСБ: Макс Барських розповів про тиск через його позицію

Популярний співак Макс Барських, який нещодавно заговорив про мрію створити сім'ю, дав перше велике інтерв'ю за останній час, в якому розповів, як його змінила війна, кому він зміг пробачити та якого тиску зазнавав з боку росії через свою категоричну проукраїнську позицію.

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Артист зізнається, що на початку повномасштабного вторгнення попрощався зі сценою та своїм життям, не розумів, що буде далі та отримував погрози.

«Я попрощався не тільки зі сценою, але й зі своїм життям. Музика і сцена — останнє про що я думав. Я думав про людей, які гинуть від ракет, якими Росія атакувала кожне місто. У мене було багато погроз з Росії: від політиків, ФСБ. Я мав певну позицію, яку висловлював. Намагався певним чином привернути увагу росіян, щоб ми разом припинили цей жах. Але з кожним днем я розумів, що ми говоримо різними мовами, і ми різні люди. Тоді я зрозумів, якщо помирати, то до кінця нести правду і впливати на людей, щоб зупинити війну», — сказав Барських в розмові з Олексієм Сухановим у його авторському проєкті «Говорить Суханов».

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Артист зізнається, що зараз у нього є певні страхи. Головний з них — позбавити життя іншу людину.

«Я зараз не зі зброєю, але я намагаюсь допомогти всім, хто наважився взяти її. Але для себе внутрішньо я розумію, що я не зможу далі існувати, якщо буду усвідомлювати, що відібрав життя у людини», — зізнався співак.

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Він також поділився подробицями свого дитинства та непростих стосунків з батьком, якого довго не міг пробачити.

«У мене була складна ситуація у плані родини, але я розумію, і свою маму, і тата, чому це відбулося. Передані з покоління в покоління навички, у них не було інтернету, щоб почитати книжки, як виховувати дітей, не без рукоприкладства це було. Але я давно відпустив всі образи, які були з приводу відносин з мамою чи батьком. Моїм батькам було складно, мамі треба було виховувати двох дітей, і вона могла зірватися», — розповів Макс.

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Попри все, він не тримає образ. Навіть враховуючи те, що з батьком він спілкувався десь раз на пів року, навчився жити без його підтримки.

«Він був гарною людиною, смішний, добрий, але ми були начебто з інших планет. Коли відбулось знімання кліпу „Февраль“, у перерві між дублями, я виходив, у мене були сльози дощем, тоді я зрозумів, що це була та сама образа, яку я ховав у середині. Вона у той момент оголилася, і я після цих знімань відчув, що я все відпустив», — поділився Барських.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення співак заявив про свою позицію, заборонив використовувати його пісні в рф, а згодом переклав свої хіти українською.

Артист бере участь в благодійних заходах на підтримку України та ЗСУ, долучається до зборів для військових.

Фото: instagram.com/max_barskih

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