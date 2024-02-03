Нічна атака дронів супротивника: основний удар знову прийшовся на Дніпропетровщину

У ніч проти 3 лютого противник атакував Україну 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим) та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області (рф). Як і минулої ночі, значну частину «шахедів» ворог спрямував на об’єкти енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

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В командуванні Повітряними Силами ЗСУ повідомили, що 9 ворожих БпЛА було знищено у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

Сили оборони Півдня відзвітували, що 2 БпЛА знищено в небі над Одещиною та Миколаївщиною і що влучань, руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

А ось на Дніпропетровщині, де були знищені 5 дронів-камікадзе, були й влучання. «Виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15 000 людей. А ще — дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43 000 абонентів. У місті частково знеструмнений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання», — повідомив керівник обласної ОВА Сергій Лисак.

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«Також було знеструмлено лінію міського трамвая. Наразі рух тармвая та тролейбуса відновлено, швидкісний також працює. Знеструмлено котельню АМКР „Тепломережі“ та котельню № 2 „Теплоцентралі“ — це Металургійний, частина Саксаганського та Довгинцівського району. Роботи з відновлення електропостачання продовжуються», — зазначив мер міста Олександр Вілкул.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, протягом доби, що минула, ворог завдав 2 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Протягом доби на фронті зафіксовано 77 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 складах боєприпасів та 1 артилерійському засобу противника.

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Фото Генштабу

Раніше видання The Telegraph в статті щодо російської агресії в Україні зазначало, що рф готова воювати ще кілька років, до 2027−2028 року. Адже у кремлі сподіваються, що «економічна мобілізація» переломить перебіг бойових дій.

Фото зі сторінки Сил оборони Півдня

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