Некомфортні вихідні: синоптики обіцяють українцям вікенд з дощем, сильним вітром та потеплінням до плюс 11

У найближчі дві доби погодні умови в нашій країні будуть визначатися впливом потужного атлантичного циклону Nadine. Очікується мінлива погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом у дощ.

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За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, надходження вологої атлантичної повітряної маси на тлі західних вітрів призведе до значного підвищення температури повітря по всій країні з відхиленнями від норми на 5 — 10 градусів.

Субота, 3 лютого

У західних областях уночі очікується сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Вдень опади випадатимуть переважно у вигляді дощу. У Карпатах протягом доби сніг, подекуди значний. Вітер західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с (за винятком Закарпаття). Температура повітря вночі −3…+2°С, вдень +3…+8°С; у Карпатах уночі −4…−9°С, вдень 0…-5°С.

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У північних областях вночі пройде невеликий сніг, уранці та вдень помірні опади у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9−14 м/с. Температура повітря вночі −4…+1°С, удень +1…+6°С.

У центральних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень сніг, мокрий сніг, з переходом у другій половині дня в дощ та мряку. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7−12 м/с, удень окремі пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі −4…+1°С, удень +1…+6°С.

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У південних областях уночі без опадів, удень невеликий мокрий сніг із дощем. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5−10 м/с, удень місцями пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі −4…+1°С, удень +3…+8°С.

У східній частині без істотних опадів, удень сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі 0…-5°С, вдень −1…+4°С.

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Неділя, 4 лютого.

У західних областях протягом доби очікуються короткочасні дощі, подекуди з крижаною крупою. У Карпатах сніг, мокрий сніг, хуртовина. Вітер західний, 7 — 12 м/с, удень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°С, удень +5…+10°С. У Карпатах уночі −1…−6°С, вдень −4…+1°С.

У північних областях очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі 0…+5°С, удень +2…+7°С.

У центральних областях часом очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +1…+6°С, вдень +3…+8°С.

У південних областях та Криму вночі пройде невеликий дощ, удень без істотних опадів. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°С, удень +6…+11°С.

У східних областях уночі очікується помірний дощ із мокрим снігом, удень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі −1…+4°С, удень +2…+7°С.

Раніше синоптики розповідали, якою буде погода у лютому 2024 року.

Фото Pixabay

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