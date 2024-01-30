Теплий, але вітряний: синоптик розповіла, яким буде лютий в Україні (відео)

На поточному тижні, який проходитиме під впливом поля високого тиску, перші дні останнього зимового місяця обіцяють бути з невеликими заморозками, а вже у другій половині лютого має потеплішати.

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Про те, якою буде погода у лютому, розповіла синоптикиня Наталія Птуха, передають Факти ICTV. За її прогнозом, у лютому, як і в січні, спостерігатиметься перевищення середньої місячної температури повітря на 1−1,5 градуса.

«Початок лютого у нас може бути з морозами, така, більше зимова погода, але це абсолютно не виключає тепліших періодів із підвищенням температур», — зазначила вона та додала, що вночі синоптики очікують мінусову температуру, а вдень — близько 0 °C. Опади в цей час прогнозуються помірними, в окремі дні буде досить вітряно. Така погода протримається до кінця першої декади.

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У другій декаді лютого будуть спостерігатися погодні «гойдалки», а в окремі дні можливі сильні пориви вітру та опади.

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Раніше завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозувала, що цією зимою середня температура повітря може на 2−3 градуси перевищувати кліматичну норму 1991−2020 років.

Фото Pixabay

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