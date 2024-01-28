Впродовж наступного тижня очікується переважно спокійна погода під впливом поля високого тиску. Тільки на вихідних можливі опади та посилення вітру. Такий прогноз дав кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

ВІДЕО ДНЯ

«Вже з понеділка більша частина території нашої країни опиниться під впливом малорухомого європейського антициклону „Enno“, завдяки якому до вихідних збережеться спокійна погода без істотних опадів, із температурним режимом близько норми. У другій половині тижня тиск у Європі почне знижуватися та разом з цим активізуються атмосферні фронти. Таким чином, у вихідні погода в нашій країні зіпсується — розпочнуться опади у вигляді снігу з переходом у дощ та посилиться вітер переважно західної чверті; температура повітря дещо підвищиться», — вважає він.

За прогнозом Кібальчича, у понеділок, 29 січня, вночі у західних, місцями центральних та південних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Подекуди тумани, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер у західних та північних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на решті країни північної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 0…-5 °С, у західних та північних областях при проясненнях місцями −8…−13 °С; вдень −2…+3 °С.

У вівторок, 30 січня, під впливом антициклону в Україні опадів не передбачається, лише вночі та вранці у Криму місцями пройде невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня місцями тумани. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, місцями у західних та північних регіонах при проясненнях −7…−12 °С; вдень −2…+3 °С.

РЕКЛАМА

У середу, 31 січня, в Україні утримається погода переважно без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −2…−7 °С, у Карпатах та на крайній півночі місцями −7…−12 °С; вдень повітря прогріється до +1…+6 °С.

У четвер, 1 лютого, у східних областях пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, мряки та дощу, можлива ожеледь. На решті країни без істотних опадів. Вітер західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень 0…+5 °С, у південній частині та на крайньому заході місцями +6…+8 °С.

РЕКЛАМА

У п'ятницю, 2 лютого, в більшості областей, окрім південної половини, очікуються невеликі опади у вигляді снігу, місцями з дощем. На Лівобережжі подекуди ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень 0…+5 °С.

У суботу, 3 лютого, очікується нестійка погода через вплив Балтійського циклону. Пройдуть помірні опади у вигляді снігу із переходом у дощ. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, вдень 0…+5 °С.

РЕКЛАМА

У неділю, 4 лютого, утримається нестійкий характер погоди, з опадами переважно у вигляді снігу та дощу. Вітер західний, північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +2…+7 °С, на Одещині до +11 °С.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно відомий народний синоптик пояснив, чи прийде весна в Україну раніше.

Фото: https://iod.media/

99

Читайте нас у Facebook та Instagram