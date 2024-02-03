Зірка «Хижака» та «Роккі» помер у віці 76 років (фото)

Наприкінці минулого року не стало відомого американського актора Меттью Перрі, який прославився роллю Чендлера в серіалі «Друзі», а 1 лютого помер ще один відомий американський актор, продюсер та колишній професійний гравець у американський футбол Карл Уезерс.

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Уезерс, який зіграв ролі Аполло Кріда в серії фільмів «Роккі», Джорджа Діллона в «Хижаку», Чаббса Петерсона у фільмах «Щасливчик Гілмор» і «Ніккі, диявол-молодший», а також виконав роль екранної версії самого себе в комедійному серіали «Затримка розвитку», помер у Лос-Анжелісі 1 лютого. Йому було 76 років.

Роль боксера Аполло Крида у фільмі «Роккі» 1976 стала для актора першою значною. Він знімався в «Роки 2», «Роки 3» і «Роки 4».

Фото з Вікіпедії

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У «Хижаку» актор знімався з Арнольдом Шварцнеггером.

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«Обозреватель», посилаючись на Deadline, пише, що Уезерс «мирно помер уві сні». Рідні актора називають його «винятковою людиною, яка прожила незвичайне життя», «улюбленим братом, батьком, дідусем, партнером та другом».

За свою 50-річну кінокар'єру актор знявся більш ніж у 75 фільмах та телешоу. Він починав із роботи статистом, потім отримав епізодичні ролі у фільмах «Бактаун», «П'ятниця Фостер», «Старськи та Хатч», серіалах «Хороші часи», «Барнабі Джонс» та деяких інших. Уезерс з'явився у дев'яти епізодах серіалу Disney+ «Мандалорець», зігравши Грифа Каргу, голову Гільдії мисливців за головами. Він був номінований на премію «Еммі» 2021 року у категорії «найкращий запрошений актор» за цю роль.

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Нагадаємо, що у листопаді минулого року пішов із життя зірка культового бойовика «Смертельна зброя 2» британський актор Джосс Екленд. Він помер у віці 95 років.

Фото з Вікіпедії

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