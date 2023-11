Зірка культового бойовика «Смертельна зброя 2» помер у віці 95 років

Відомий британський актор Джосс Екленд, який упродовж своєї еклектичної сімдесятирічної кар'єри грав впливових людей і злочинців, вдягав обладунки, щоб зображати Фальстафа на лондонській сцені, помер 19 листопада у віці 95 років. Нагадаємо нещодавнє повідомлення про смерть у США популярного актора Седріка Джонса на прізвисько Бісті.

РЕКЛАМА

Екленд зіграв більш ніж у 200 фільмах, телефільмах і серіалах. А ще в нього було безліч ролей у театрі. Його по праву називали головним трудоголіком серед британських акторів.

Мабуть, найпопулярнішою в кар'єрі Екленда стала роль головного лиходія в бойовику «Смертельна зброя 2». Джосс блискуче зіграв лощеного південноафриканського дипломата, який виявився контрабандистом, наркоторговцем і вбивцею. З ним борються персонажі у виконанні Мела Гібсона і Денні Гловера.

У кульмінації фільму лиходій розмахує своїм посвідченням посла і закликає до «дипломатичної недоторканності», вимовляючи фразу з сильним південноафриканським акцентом, який Екленд використовував після кількох років життя в Кейптауні та Йоганнесбурзі. «Вона щойно відкликана», — відповідає Гловер пострілом із пістолета.

РЕКЛАМА

Успіх «Смертельної зброї» обернувся для Екленда тим, що його стали запрошувати зніматися виключно в бойовиках і трилерах. Він зіграв радянського посла в «Полюванні за Червоним Жовтнем» (1990) і міністра оборони росії в «К-19» (2002).

Було в кар'єрі актора і кілька комедій, наприклад, роль наставника Еміліо Естевеса в діснеївському фільмі «Могутні качки» (1993) і роль суперлиходія у «Фальшивій подорожі Білла і Теда» (1991). До речі, цей фільм Екленд вважав найбільшою невдачею, йому було соромно за те, що він погодився грати в ньому.

РЕКЛАМА

Шанувальники поп-музики добре знають британського актора за роллю в кліпі на культову пісню Always on My Mind у виконанні групи Pet Shop Boys.

У 2002 році, через рік після того, як він удостоївся звання кавалера Ордена Британської імперії, Екленд зізнався в інтерв'ю: «Я роблю дуже багато лайна, але якщо це не аморально, я не проти. Щоправда, я втомився від того, що не можу зняти фільм без автомобільної погоні або лиходія, який двічі вмирає».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що помер актор Меттью Перрі, який прославився роллю Чендлера в серіалі «Друзі».

228

Читайте нас у Facebook та Instagram