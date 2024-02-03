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Зниклу на Одещині 15-річну дівчинку знайшли вбитою (фото)

10:06 3 лютого 2024
Поліцейскі

Днями на Дніпропетровщині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, яку розшукували кілька днів. Схожий випадок трапився на Одещині, де з 30 січна правоохоронці шукали 15-річну Мішель Піявчик. На жаль, її також знайшли мертвою.

Як повідомляють в обласній поліції, на тілі були ознаки насильницької смерті.

Фото поліції

Про зникнення онуки правоохоронцям повідомила жителька Одеського району. Дівчина пішла з дому ще 21 січня і перестала виходити з нею на зв’язок.

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А 2 лютого її тіло виявили в Березівському районі. Особа імовірного вбивці встановлена, з ним проводяться невідкладні слідчі заходи.

Фото поліції

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Тим часом видання odessa-life.od.ua пише, що один із мешканців Раухівки, який став свідком проведення слідчих дій, на умовах анонімності розповів, що дівчину зґвалтував та вбив місцевий житель. Це молодий хлопець, також ще неповнолітній, йому 17 років. Тіло своєї жертви він сховав біля залізниці.

Нагадаємо, що на Одещині дев'ятикласниця жорстко помстилася подружці — зарізала школярку та підпалила її тіло.

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Фото поліції

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