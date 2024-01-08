Не поодинокі випадки, коли неповнолітні вчиняють тяжкі злочини, як, наприклад, це було в Закарпатській області, де діти вбили власну матір. А на Одещині розслідують вбивство, до якого може бути причетна неповнолітня дівчина.

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Офіційної інформації про вбивство в Ізмаїлі наразі немає. Проте інтернет-видання bessarabia.ua із посиланням на свої джерела пише, що 6 січня на березі Дунаю місцевий житель, який вигулював собаку, помітив дим. Підійшовши ближче, він побачив, що горить тіло, очі якого були зав'язані пов'язкою для волосся.

Правоохоронці, які прибули на місце злочину, з'ясували, що загибла — 14-річна дівчинка. По камерах спостереження вдалося встановити, що того дня вона гуляла із співученицею. Однокласницю, якій також 14 років, затримали.

Тг-канал «Х.я Одеса» пише, що таким чином школярка помстилася співучниці за дрібні крадіжки, які та вчиняла у неї вдома. Дівчина запросила свою майбутню жертву на берег річки, взяла із собою покривало, пляшку олії та запальничку. Там вона зав'язала подрузі очі, сказавши, що приготувала їй сюрприз, і попросила лягти на покривало. Після цього вона вдарила школярку ножем в область серця, облила її олією та підпалила.

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Нагадаємо, що нещодавно поліцейські затримали у Дніпрі підліткову банду, на рахунку якої як мінімум одне вбивство.

Фото Pixabay

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