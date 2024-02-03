Український безпілотник уразив великий НПЗ у Волгоградській області, виникла пожежа (відео)

У росії повідомляють про чергову пожежу на нафтопереробному заводі, цього разу — у Волгоградській області.

У міноборони рф відзвітували про «припинення спроби» атаки українськими БПЛА літакового типу. Стверджувалося, що ударні дрони були «перехоплені та знищені» над територіями Білгородської (4 БПЛА), Волгоградської (2 БПЛА) та Ростовської (1 БПЛА) областей.

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Роспабліки цитують Волгоградського губернатора, який повідомив про «займання на Волгоградському НПЗ» у «результаті наслідків падіння збитого БПЛА». А очевидці стверджують, що чули гучні звуки перед виникненням пожежі на НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Площа загоряння перевищувала 300 «квадратів», горіли нафтопродукти.

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Підприємство називають найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Потужність заводу складає 14,8 млн. тонн.

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А на Білгорощині, як стверджує губернатор Гладков, БПЛА був збитий у Новооскольському міському окрузі: «Внаслідок падіння уламків у хуторі Подольхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ».

Нагадаємо, що днями українські морські дрони знищили ракетний катер противника «Івановець», оснащений протикорабельними ракетами.

Фото — скріншот

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