«Військових злочинців чекає розплата»: у ГУР повідомили про замах на російського пілота, який обстрілював ракетами Україну (фото)
В росії, яка веде повномасштабну війну проти України, у місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора стєґачьова олєґа сєрґєєвіча. Про це повідмили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
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Як писали «ФАКТИ», минулого року на зрадника олега царьова було здійснено замах, його підстрелили невідомі на території тимчасово окупованого Криму у санаторії, де він мешкав. Він довгий час перебував у лікарні.787
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