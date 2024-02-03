«Військових злочинців чекає розплата»: у ГУР повідомили про замах на російського пілота, який обстрілював ракетами Україну (фото)

В росії, яка веде повномасштабну війну проти України, у місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора стєґачьова олєґа сєрґєєвіча. Про це повідмили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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«Вказаний пілот вкс рф народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі „енґельс“ (в/ч 06987) ― він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей. Внаслідок атаки олєґ стєґачьов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні — уточнюємо. Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата ― ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички. Справедливість ― невідворотна Слава Україні!» — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року на зрадника олега царьова було здійснено замах, його підстрелили невідомі на території тимчасово окупованого Криму у санаторії, де він мешкав. Він довгий час перебував у лікарні.

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