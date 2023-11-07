Підстрелений зрадник Царьов з'явився на публіці вперше після замаху (відео)

Колишній нардеп Олег Царьов, якого у лютому 2022 року окупанти привозили до Київської області разом з іншими «регіоналами» для зміни влади в Україні, і якого підстрелили на території тимчасово окупованого Криму наприкінці жовтня, з'явився на публіці.

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Інтерв'ю, в якому Царьов заявив, що почувається добре і «не боїться терористів», опублікував кримський канал «Первый Севастопольский». Він не став ділитися подробицями того, що сталося, заявивши, що проводяться «слідчі дії» і що «були затримання» і, можливо, «ще будуть».

За його словами, окупаційним силовикам допомогли дані із камер відеоспостереження.

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Російські медіа писали, що наприкінці жовтня було затримано «координатора замаху», яким виявився 46-річний житель Ялти, який організував за Царьовим стеження «за завданням СБУ», а також влаштував схованку, що була обладнана в місті, з «засобами поразки, що застосовувалися при замаху».

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У фсб заявляли, що «затриманий дав свідчення».

Нагадаємо, що у березні 2022 року СБУ затримала брата екснардепа Михайла Царьова, який намагався влаштувати теракт на Дніпропетровщині. Пізніше затриманий звернувся до свого брата Олега Царьова з проханням допомогти його обміну в росію.

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Фото — скріншот

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