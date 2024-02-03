Стало відомо, хто саме переконав Орбана прийняти рішення про гроші для України

«Я дійшов до стіни», — так прокоментував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан рішення саміту Європейського Союзу в Брюсселі про фінансову допомогу Україні. Політик погодився підтримати Київ грошима ЄС, оскільки вони підуть не на закупівлю зброї, а на забезпечення функціонування української держави. Портал Politico повідомляє, що саме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та французька гостинність вплинули на позицію глави угорського уряду.

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«Всі 27 лідерів погодилися на пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС», — заявив у четвер голова Європейської Ради Шарль Мішель.

У своєму радіоінтерв'ю угорський лідер визнав, що завжди краще домовитися, ніж воювати. Орбан заявив, що в разі угорського вето, буде угода 26 інших країн ЄС і, можливо, вилучення коштів, які належать Угорщині. Як він додав, «за кошти для Будапешта боролися в грудні, і тепер вдалося домогтися того, що вони не будуть зупинені й відправлені в Україну».

Нагадаємо, що напередодні грудневого саміту Єврокомісія позитивно оцінила судову реформу Угорщини, розблокувавши 10,2 млрд євро для країни. Тоді Орбан не заблокував початок переговорів про вступ України до ЄС, але наклав вето на фінансову допомогу для нашої країни.

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В інтерв'ю Орбан підкреслив, що «мир в Україні настане тоді, коли відбудуться зміни в Брюсселі». Серед іншого, уряд у Будапешті розраховує на зміну балансу сил після виборів до Європарламенту в червні.

«Брюссель має інструменти для того, щоб нашкодити Угорщині, але шкода, яку ми їм завдамо, теж не буде приємною», — сказав він.

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Сайт Politico також пише про залаштунки переговорів на саміті ЄС.

«Багатомісячний наступ прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні та кілька вечерь (організованих французами) змусили прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана погодитися підтримати передачу 50 мільярдів євро допомоги Україні», — йдеться у повідомленні.

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«Politico» нагадує, що напередодні Мелоні активізувала свої зусилля, розмовляючи з Орбаном телефоном, зустрівшись з ним у шикарному брюссельському готелі Amigo для годинної бесіди, а також вранці 1 лютого перед початком зустрічі лідерів.

Президент Франції Еммануель Макрон також зустрівся з Орбаном увечері напередодні голосування. Раніше, під час обіду в Єлисейському палаці, французький лідер намагався перетягнути угорського прем'єра на свій бік, повідомляє портал.

Віктор Орбан та Еммануель Макрон

«Тоді Макрон попросив Орбана поділитися своїм баченням кращої інтеграції країн у східній частині ЄС, — пише Politico. — Він відіграв ключову роль у переговорах. Він ніколи не хотів протистояти Орбану, а навпаки — залучити його до співпраці. Цей підхід сьогодні приносить свої плоди».

Тим часом угорський євродепутат порівняв росію з нацистською Німеччиною і назвав Україну гарантом безпеки ЄС.

Раніше повідомлялося, що після тривалих дебатів парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на членство в НАТО.

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