Орбан не пройшов: лідери країн ЄС затвердили допомогу Україні у 50 мільярдів євро

Лідери Європейського союзу у четвер, 1 лютого, досягли домовленості щодо виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро незважаючи на довготривалу опозицію Угорщини.

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Про це оголосив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє «Європейська правда».

«Це гарантує постійне, довгострокове та передбачуване фінансування для України. ЄС виявляє лідерство та відповідальність у питанні підтримки України. Ми знаємо, що стоїть на кону», — підкреслив він.

При цьому рішення було ухвалено всіма 27 країнами-членами ЄС — тобто, включаючи Угорщину. Зазначається, що угода була досягнута після того, як невелика група лідерів ЄС переконала Орбана скасувати своє вето на пакет фінансування. Відомо, що під час сніданку Орбан зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та керівниками інституцій ЄС Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем.

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Наразі деталі узгодженого в ЄС рішення офіційно не оголошувалися, а за неофіційними даними журналістів, через два роки буде перегляд фіндопомоги для України, однак Угорщина не матиме права вето.

На це рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який подякував за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро на 2024−2027 роки, окремо підкресливши, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. За словами Зеленського, продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність нашої країни, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на росію.

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Нагадаємо, що питання про віділення 50 млрд євро мало розглядатися ще у грудні минулого року, після того, як лідери країн Євросоюзу дійшли згоди щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. Але фінансове питання заблокував Орбан.

Фото з відкитих джерел

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