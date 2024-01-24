Туреччина схвалила заявку Швеції на членство в НАТО

Після тривалих дебатів парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на членство в НАТО. Дебати щодо ратифікації Швеції в НАТО розпочалися в парламенті раніше, у вівторок. Ратифікація ще має бути схвалена президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Вона набуде чинності після публікації в турецькому Офіційному віснику.

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«Сьогодні ми стали на крок ближче до повноправного членства в НАТО», — заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в інтерв'ю шведській службі новин X після голосування.

Тепер Швеція чекає, коли президент Ердоган підпише ратифікацію та надішле її далі, про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом в інтерв'ю телерадіокомпанії SVT. Однак він підкреслив, що процес вступу Швеції до НАТО ще не завершено.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо також сказав X, що він задоволений результатами парламентського голосування. За його словами, членство Швеції покращить безпеку всього регіону Балтійського моря та зміцнить весь військовий Альянс.

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«Коли Швеція стане членом Альянсу, членство Фінляндії також буде завершено», — пише Нііністьо.

Туреччина відклала ратифікацію членства Швеції в НАТО більш ніж на рік. Однак наприкінці грудня парламентський комітет у закордонних справах вирішив підтримати членство Швеції в НАТО. У своїй заяві Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість, що Угорщина також ратифікує членство Швеції якнайшвидше.

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Після схвалення Туреччини Угорщина є єдиною країною, яка ще не прийняла членство Швеції. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив раніше, що запросив шведського прем'єра Крістерссона до Угорщини для обговорення питання членства в НАТО.

Фінляндія та Швеція одночасно подали заявки на членство в НАТО в травні 2022 року, причому Фінляндія приєдналася до оборонного Альянсу майже роком пізніше.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у НАТО презентували нову військову стратегію, яка передбачає членство України.

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