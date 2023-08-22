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Кабмін суворо заборонив змінювати тарифи на тепло для населення: що відомо

18:41 22 серпня 2023
Централізоване опалення

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо того, щоб забезпечити незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, передає «РБК-Україїна».

«Сьогодні Уряд продовжує дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. „Нафтогаз“ буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів», — заявив Шмигаль.

За його словами, дане рішення є частиною комплексних заходів з підготовки до зими.

«Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів. Працюємо солідарно, оперативно, ефективно заради нашої перемоги над ворогом і для добробуту всіх українців», — підкреслив прем'єр.

Водночас представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі заявив, що зміни до постанови про заборону збільшення тарифів на тепло будуть діяти до 15 квітня 2024 року включно.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.

Нагадаємо, у НБУ очікують, що суттєве зниження безпекових ризиків в Україні буде виправдане в середині 2024 року. Раніше НБУ припускав, що це відбудеться на початку наступного року.

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