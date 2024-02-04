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Зеленський побував на передовій на Запоріжжі

14:48 4 лютого 2024
Зеленський

Президент Володимир Зеленський 4 лютого відвідав передові позиції 65-ї окремої механізованої бригади у селі Роботине на Запоріжжі.

Роботине — одна з найгарячіших точок цієї війни. ЗСУ звільнили його від російської окупації влітку 2023 року. З грудня 2023 у районі села намагаються наступати російські військові.

Президент поспілкувався з українськими бійцями та вручив їм державні нагороди.

«Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія — відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!» — повідомив президент у Telegram.

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Зеленський побажав бійцям якнайшвидшої перемоги.

Раніше Зеленський опублікував фото бійців, які боронять Авдіївку у Донецькій області.

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