Його вбив ворожий БПЛА: болюча історія про українського захисника, який воював з перших днів вторгнення

На Вінниччині поховали нацгвардійця Євгенія Литвиненка. Воїн — сорок п’ятий військовослужбовець з Тростянецької громади, який загинув під час повномасштабної війни. 3 березня йому мало виповнитися сорок років, йдеться в некролозі.

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Євген працював у районному відділі УМВС України у Вінницькій області дільничним інспектором — як колись його батько, нині покійний майор Григорій Литвиненко. Заочно навчався у Національній академії внутрішніх справ у місті Київ, спеціальність — правознавство. Згодом перевівся до Замостянського районного відділу Вінницького міського управління УМВС України у Вінницькій області, де працював оперуповноваженим. Звання — старший лейтенант поліції. Пізніше влаштувався на Вінницький молочний завод. Активно займався спортом: футбол, біг, хокей на траві, захоплювався кросфітом. Багато читав, вивчав іноземні мови, досконало знав англійську. Опікувався всією родиною.

26 лютого 2022 року без вагань мобілізувався до лав Національної гвардії України. Солдат Литвиненко був номером обслуги міномета мінометного взводу 2 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) військової частини 3028 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України (Бригада «Червона калина»). Підрозділ постійно воює в найгарячіших місцях з початку 2014 року. На зв’язок з рідними виходив по можливості, жодного разу не нарікаючи на свою солдатську долю.

Євгенія Литвиненка поховали з усіма почестями на місцевому кладовищі

«Загинув герой 29 січня 2024 року під час виконання бойового завдання зі стримування військової агресії російської федерації в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області в результаті скидання ворожого осколкового боєприпасу з БПЛА», — написали в короткому повідомленні про загибель воїна.

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Поховали героя 2 лютого з усіма почестями на місцевому кладовищі. У нього залишилася матір, син та сестра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на фронті загинув 32-річний чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу, стронгмен Олександр Білоконь.

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