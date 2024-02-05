Як бергамот може знизити рівень холестерину: неочікувані результати досліджень

Бергамот, олія якого є популярним засобом від безсоння — цитрусовий фрукт, що росте переважно на півдні Італії, має давню історію використання в традиційній італійській медицині для лікування лихоманки та інфекцій. Сьогодні деякі дослідження підтверджують антиоксидантні та протизапальні властивості цього фрукта, демонструючи його потенційно корисні властивості для зниження рівня холестерину, пише Healthline.

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Клінічні дослідження продемонстрували, що бергамот у різних формах може знижувати загальний рівень холестерину та холестерину ліпопротеїдів низької щільності при пероральному застосуванні. Лабораторні дослідження припускають, що поліфеноли бергамоту можуть впливати на специфічні ферменти, пов'язані з метаболізмом холестерину. Систематичний огляд 12 досліджень показав, що вживання бергамоту призводить до наступних результатів: зниження загального холестерину — на 12,3% - 31,3%, зниження рівня холестерину ЛПНЩ — на 7,6% - 40,8%, зниження рівня тригліцеридів — на 11,5% - 39,5%.

Клінічні дослідження показали зниження рівня холестерину вже через кілька тижнів регулярного прийому добавки. Клінічні дослідження зазвичай тривали 1−6 місяців. Однак час, необхідний для того, щоб бергамот або його екстракти знизили рівень холестерину, може варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей. Визначення точної кількості бергамоту, яку слід приймати для контролю рівня холестерину, може залежати від декількох факторів, включаючи форму бергамоту (екстракт, олія, добавка), його концентрацію та індивідуальні особливості стану здоров'я. Типові дози в дослідженнях, що вивчають ефекти бергамоту щодо зниження рівня холестерину, варіюються від 150 міліграмів (мг) до 1500 мг екстракту на добу.

У деяких людей можуть виникати алергічні реакції на бергамот, що призводять до таких симптомів, як висип, свербіж або утруднене дихання. Важливо проконсультуватися з лікарем перед вживанням добавок з бергамотом, особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки.

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