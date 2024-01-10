Вишневий сік і йога: прості способи позбутися безсоння

Усі знають, наскільки важливим для людини є нормальний сон. Сон зміцнює імунну систему, покращує роботу серця, відновлює м'язову тканину, сприяє збереженню пам'яті та знань і навіть зміцнює психічне здоров'я. Однак третина дорослих мають симптоми безсоння. І якщо ви один з них, то іноді вам може здаватися, що виспатися просто неможливо.

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Недосипання швидко перетворить вас на роздратовану, нездорову версію вас самих. Коли ви шукаєте в інтернеті натуральні засоби від розладів сну, зазвичай першою рекомендацією є добавки мелатоніну. Однак якщо ви скептично ставитеся до добавок для поліпшення сну, відчуваєте побічні ефекти або просто не бажаєте приймати таблетки, то можете спробувати натуральні засоби, які допоможуть полегшити ваше безсоння, пише cnet.com.

Заварювання чаю — давня практика. Ромашка, корінь валеріани та чай з магнолії — природні засоби від тривоги, стресу й безсоння. Випивайте чашку одного з цих трав'яних чаїв принаймні за годину-дві до сну — це дасть вам час розслабитися, насолодитися чаєм і відвідати ванну кімнату до того, як вимкнути світло.

Один з найпопулярніших домашніх засобів — ефірні олії. Якщо чай — не найулюбленіший спосіб розслабитися перед сном, квіткові та трав'яні аромати можуть допомогти вам заснути. Деякі популярні ефірні олії для сну — лаванда, ромашка й бергамот. Ефірні олії ніколи не слід вживати всередину, але ви можете нанести невелику краплю на подушку на ніч. Ви також можете розпилювати ефірні олії в повітрі або використовувати сушену лаванду для приготування чаю. Додайте кілька крапель ефірної олії лаванди в дифузор. Ви також можете розвести олію у воді та трохи розбризкати на подушку.

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Вишневий сік з терпких вишень може збільшити вироблення мелатоніну у тих, хто вживає його перед сном. За результатами дослідження, група людей, які пили вишневий сік, провели більше часу в ліжку та міцніше спали. Це свідчить про те, що терпкий вишневий сік може допомогти при безсонні.

Магній, потужна поживна речовина, відповідає за регулювання сотень процесів в організмі — в тому числі й сну. Магній міститься в таких продуктах, як горіхи та насіння, шпинат, соєве молоко, йогурт і цільнозернові продукти. Спробуйте злегка перекусити продуктами з високим вмістом магнію за годину-дві до сну. Якщо ви вважаєте, що не отримуєте достатньої кількості магнію з їжею, спробуйте додати його до свого раціону.

Напружені фізичні вправи перед сном не є гарною ідеєю, а легка йога або медитація перед сном поліпшить сон.

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