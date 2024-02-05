«На прохання трудящих»: у росії масово скасовують концерти Кристини Орбакайте

У росії регулярно скасовують концерти різних виконавців, які не підтримують військову політику путіна щодо України та так званої «СВО». Цього разу жертвою «побажань трудящих» стала Кристина Орбакайте — дочка Алли Пугачової, яка невдовзі після початку широкомасштабної агресії росії разом із сім'єю виїхала з рф.

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Як повідомляє ВВС, ще в січні стало відомо, що співачка не зможе виступити в Улан-Уде, де місцева влада «врахувала думки громадян та громадських організацій» — регіонального відділення Всеросійської громадської організації ветеранів «Бойове братство».

А зараз стало відомо, що скасовано концерти 8 та 9 березня у Новосибірську. Також вона не зможе виступити в Іркутську (12 березня) та Красноярську (7 березня). Офіційних коментарів із цього приводу не було. Концерт Орбакайте вимагають скасувати й у Благовіщенську.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про скасування концертів Максима Галкіна та співачки Наргіз. Концерти артистки родом з Узбекистану та паспортом США Наргіз (Закірова), яка була депортована з росії за осуд вторгнення в Україну, скасували в Європі та ОАЕ. Вона вважає, що це сталося через тиск на організаторів концертів російської влади, які таким чином вирішили помститися за підтримку України.

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А нещодавно у складну ситуацію в Таїланді потрапили учасники російської групи «Бі-2». Незважаючи на тиск росії, ізраїльським дипломатам вдалося домогтися їхнього звільнення — усі сім артистів вилетіли до Ізраїлю.

Фото — скріншот

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