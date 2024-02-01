Учасників гурту «Бі-2» вдалося витягнути з тайської в’язниці: куди депортували артистів

Учасників російського гурту «Бі-2» вдалося визволити з тайської в'язниці, де їх тримали в жахливих умовах під палючим сонцем. Усі сім музикантів, попри тиск росії, вилетіли до Ізраїлю. Четверо з них мають паспорти цієї країни, ще троє — є громадянами рф.

В аеропорту Тель-Авіва соліст гурту Льова (Єгор Бортник), оголошений в рф іноагентом, розповів Бі-бі-сі про пережите в Таїланді.

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«Я пишаюся тим, що я ізраїльтянин. Моя країна допомогла мені стати самостійним і моя країна врятувала мене і моїх друзів у важку хвилину. Тому величезне спасибі МЗС Ізраїлю, спасибі консулу — Елі Сена — це просто суперпрофесіонал», — сказав Льова Бі-бі-сі.

За його словами, музикантам з єдиним громадянством росії відмовилися від зустрічі з консулом з рф. Претензій до тайської влади музиканти не мають. Льова також підтвердив, що їхнє затримання — це справа рук російської влади.

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«Спеціальне замовлення на гурт Бі-2, щоб нас екстрадувати в Росію для самі розумієте чого. Для нас це такий незвичайний досвід, щоб хтось нас намагався дістати за кордоном, тим паче я громадянин Ізраїлю. Я розумію, що ця операція, мабуть, була продумана заздалегідь, але, на жаль, бачите, знайшли слабку ланку, яка не від нас залежала. Можливо, цього можна було уникнути. Я в Росії більше жити не буду», — зазначив музикант.

Нагадаємо, приводом для затримання музикантів у Таїланді стало порушення міграційного законодавства, після чого їх помістили в один із центрів тимчасового утримання іммігрантів у Бангкоку. Там їх утримували у 25-метровій камері на 80 осіб.

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Подібний сценарій кремлівська влада застосовує й до інших «неслухняних» артистів. Так, днями заборонили в'їзд до ОАЕ епатажному реперу Моргенштерну.

Також в ОАЕ заборонили виступати російському гумористові Максиму Галкіну. Його також не пустили до Індонезії.

Були скасовані концерти в Європі та ОАЕ співачки Наргіз, яка раніше була депортована з рф за засудження вторгнення в Україну.

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Фото: instagram.com/levab2, Бі-бі-сі

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